Cuộc sống thường ngày của Kim Kardashian

Kim Kardashian là một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình Mỹ. Cô được biết đến lần đầu khi cùng gia đình xuất hiện trong show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Năm 2014, cô kết hôn với nam ca sĩ Kanye West và có ba con. Tính đến tháng 5/2014, tài sản của Kim Kardashian ước tính trị giá 45 triệu USD. Với gu mặc táo bạo cùng thân hình đồng hồ cát, người đẹp sinh năm 1980 được coi là một trong những mỹ nhân được khao khát nhất thập niên 2000.

Trên Harper's Bazaar, người đẹp chia sẻ về cuộc sống hàng ngày:

6h: Tôi thường thức dậy rất sớm và ngay lập tức cầm lấy điện thoại. Phải mất một lúc tôi mới có thể quen được ánh sáng phát từ nó vì phòng tối om. Việc đầu tiên, tôi kiểm tra người trông trẻ, sau đó nheo mắt xem email. Thông thường, tôi không trả lời thư ngay mà chỉ lướt qua. Người đầu tiên mà tôi nói chuyện mỗi khi thức dậy đương nhiên là Kanye rồi, vì anh ấy nằm ngay cạnh tôi mà. Tôi sẽ hỏi anh có muốn chạy bộ không, điều mà anh ấy hay làm. Nếu không thì anh ấy chỉ tập tành chút thôi. Chúng tôi luôn hỏi han như thế, rồi trao cho nhau nụ hôn.

Vợ chồng Kim Kardashian.

6h15: Sau khi rời khỏi giường, việc đầu tiên là tôi chạy đến bên các con và trò chuyện với chúng. Lũ trẻ ngủ tiếp, còn tôi đi chạy bộ. Tôi sống ở khu đô thị cho những người giàu, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài bởi hàng rào bảo vệ kiên cố. Đường sá ở đó có những vạch kẻ như trong đường đua ngựa vậy nên tôi thường chạy trên đó, không thì chạy trên máy chạy bộ trong phòng thể dục phía bên kia khu nhà.

Sau khi chạy bộ, tôi về tập bụng hoặc chân. Tôi rất thích nghe nhạc khi tập. Kỳ lạ ở chỗ, tôi thường nghe R&B hoặc nhạc cổ điển, những thể loại mà mọi người nghĩ thật kỳ quặc để sử dụng khi tập luyện. Tôi không thích giai điệu có tiết tấu nhanh và sôi động quá. Khi tôi đến lớp học thể dục thể chất của Barry, thỉnh thoảng họ bật nhạc dance hoặc house khiến tôi không thể tập dứt khoát được.

8h: Nếu không ở nhà, tôi sẽ ở phòng gym. Sau khi sinh bé thứ ba, tôi càng thích ở nhà vì luôn muốn ở bên các con khi chúng dậy. Tôi hay phải dùng bữa sáng thật nhanh trước khi chúng thức giấc. Tôi luôn ăn món trứng chưng, trứng chần, uống sinh tố. Kanye rất thích ăn những món bổ dưỡng và luôn dùng những khẩu phần ăn kiêng khác nhau. Anh ấy thuê đầu bếp riêng nấu bữa điểm tâm cho chúng tôi và chuẩn bị thực đơn cho những bữa khác trong ngày. Hai vợ chồng thường xuyên ăn kiêng theo tư vấn của nhà dinh dưỡng học. Mỗi lần ăn kiêng chỉ mất 10 ngày.

9h: Tôi rất thích tắm và tắm bất cứ lúc nào. Kinh hãi nhất là có lần tôi không được tắm ở nhà trong vòng một tháng trời vì bồn tắm cũ bị hỏng, còn bồn tắm mới thì chưa được lắp đặt. Khi tắm, tôi rất chăm tẩy da chết - sản phẩm mà bác sĩ làm riêng cho tôi. Có quá nhiều dầu gội đầu và dầu xả trong phòng tắm và tôi thường dùng mỗi ngày một loại.

* Gia đình Kim Kardashian chụp hình cho Vogue

Kim Kardashian chụp hình trên Vogue

10h: Nếu có lịch trình làm việc hay quay phim, tôi sẽ làm tóc và trang điểm ngay tại nhà, tối đa mất một tiếng. Trong lúc đó, tôi mới bắt đầu trả lời email. Mọi người thường gửi thư vào đêm khuya khi tôi đã ngủ. Giờ này tôi mới trả lời vì không muốn đánh thức họ. Làm tóc và trang điểm xong, tôi mặc quần áo trong vòng 10 đến 15 phút.

11h30: Tôi có khoảng nửa tiếng để chuẩn bị trước khi ghi hình vào buổi chiều. Chúng tôi không nghỉ giải lao vì có ba đội làm việc. Nếu dành thời gian để ăn, chúng tôi sẽ phá hỏng tất cả.

12h: Giờ là lúc ghi hình. Nếu tôi không phải làm việc này, tôi cũng sẽ có 1 - 2 cuộc hẹn. Tôi gặp nhà thiết kế Sears mỗi tuần một lần, kéo dài 3 tiếng. Chúng tôi luôn trao đổi với nhau các loại vải sao cho phù hợp với bộ đồ, có khi là vài dự án khác.

Tôi bắt đầu làm mẫu từ nhiều năm trước, khoảng năm 2006, tôi giữ lại những bức ảnh đã chụp và lưu trong các thư mục trên máy tính. Trong những năm đó, chúng ta chưa có khái niệm về "ảnh tự sướng". Tôi thật sự đã không biết mình lưu lại những bức ảnh gọi là gì, chỉ coi như chụp để lưu kỷ niệm thôi, thật đấy! Quyển sách Selfish của tôi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp qua ảnh. Trước tiên, tôi phân loại những tấm chụp cùng gia đình, bạn bè hay những bức selfie sexy, nhưng sau đó quyết định sẽ gắn kết chúng theo thời gian để làm cho quyển sách ý nghĩa hơn. Tôi không có gậy selfie, tôi chỉ chụp bằng điện thoại thôi.

13h: Tôi thích những món ăn trưa mà người đầu bếp làm vì nó rất dinh dưỡng. Thường là những món như cá với rau củ, thịt gà ăn kèm các loại rau.

14h: Tôi không thể sống được khi không nói chuyện với gia đình. Tôi rất yêu họ. Chúng tôi thường nói chuyện qua group chat mỗi ngày và đó là việc mà các cô gái thích làm với nhau phải không. Chúng tôi liên tục nhắn tin cho nhau từng giây một. Khi cả nhà thức giấc ở mỗi nơi khác nhau về múi giờ, một group chat khổng lồ hiện ra và người này biết được người kia đang làm gì.

15h: Nếu muốn ăn đồ ngọt, tôi sẽ ăn gói bơ đậu phộng, món bơ hạnh nhân cũng rất ngon. Tôi từng uống rất nhiều trà đá, nhưng giờ bớt hẳn. Tôi thích uống cà phê mỗi khi cảm thấy mệt mỏi sau chặng bay dài. Tôi cố gắng uống thật nhiều nước. Khi bạn có con, bạn sẽ muốn tất cả mọi thứ đều được tinh khiết nhất có thể. Tôi muốn mình là một tấm gương vừa trẻ vừa khỏe.

Kim và con gái North West.

19h: Tôi thường ăn các món như bữa trưa. Tôi không hay ăn các món tráng miệng hay uống cocktail. Ước gì tôi có thể ăn thỏa thích. Kem Haagen-Dazs là niềm đam mê lớn nhất của tôi, còn Dulce de Leche là hương vị yêu nhất trong đời.

Tôi là kiểu người hay ở nhà. Không có việc gì tôi yêu thích hơn bằng việc dành cả ngày chỉ ở trong ngôi nhà của mình. Nên tôi rất thích chủ nhật. Tôi dành hết thời gian cho con, đặc biệt là Chicago West bé bỏng mới ba tháng tuổi. Trước khi sinh Chicago, thỉnh thoảng tôi dẫn các con đi đâu đó. Tôi thích vừa lái xe vừa nghe nhạc, radio vệ tinh.

21h: Khi lũ trẻ đã ngủ, tôi leo lên giường và làm việc. Tôi hay mặc áo choàng tắm, kiểm tra mail hoặc lướt mạng. Tôi không xem TV hay phim ảnh nhiều lắm, trừ khi có chương trình về tội phạm giết người hoặc chương trình truyền hình Dateline NBC. Tôi mê eBay lắm vì tôi bán quần áo, giày dép trên đó mà.

23h: Tôi hay buộc hết tóc lên và đi tẩy trang. Tôi dùng dầu dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ. Và một khi đã leo lên giường, tôi thiếp đi rất nhanh sau một ngày rất mệt.

Sao Mai