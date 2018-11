Cô gái Đồng Tháp mặc trang phục 20 kg thi hoa hậu ở Philippines

Phan Thị Mơ giới thiệu vẻ đẹp miền Tây khi thi hoa hậu du lịch

Huỳnh Vy đang có mặt tại Philippines dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới. Êkíp của cô vừa tiết lộ trang phục dân tộc trong đêm chung kết. Bộ váy do nhà thiết kế Phạm Chí Công thực hiện, chia làm hai phần: body-suit và áo choàng.

Trang phục lấy cảm hứng từ cây lúa của Huỳnh Vy. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Bộ body-suit được may bằng chất liệu vải thun, vải lưới kim tuyến nhằm tạo độ bắt sáng tốt khi trình diễn trên sân khấu. Trang phục còn được đính kết các loại hạt cườm, đá màu vàng để làm nổi bật hình tượng cây lúa. Áo khoác nặng khoảng tám kg, chất liệu chính là vải phi bố. Phần tay được may bằng lưới vi tính để tạo được độ cứng, giúp giữ phom dáng. Áo khoác được in họa tiết rực rỡ trên bề mặt vải, sau đó đính kết, trang trí để tạo độ nổi khối.

Phụ kiện đi kèm bao gồm vương miện, giày chiến binh và quyền trượng. Vương miện được làm chủ yếu bằng kim loại như dây đồng, vàng lá, kẽm, được điểm xuyết các hạt cườm đá. Giày chiến binh được đóng theo số đo của người mang, làm bằng chất liệu simili vàng đồng, được trang trí bằng những hạt đá lấp lánh, kết lại thành hạt bông lúa vàng. Quyền trượng nặng khoảng 10 kg, làm bằng chất liệu inox, được phủ lên một lớp sơn vàng đồng. Đỉnh của quyền trượng được tạo hình như những bông lúa chụm đầu vào nhau.

Huỳnh Vy quê Đồng Tháp, cao 1,7 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng là 86 - 58 - 100 cm. Cô từng đoạt giải á khôi trong một cuộc thi nhan sắc nhỏ năm 2016.

Miss Tourism Queen Worldwide lần đầu được tổ chức năm nay nhằm tìm kiếm gương mặt góp phần quảng bá du lịch toàn cầu, truyền thông điệp về tiềm năng du lịch các quốc gia, kêu gọi góp sức bảo vệ thiên nhiên, giữ văn hóa truyền thống... Chung kết sẽ diễn ra tối 28/10 tại thành phố Pasay, Philippines, với gần 40 người đẹp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

