Biến đổi ngoại hình của Xuân Nghi sau sáu năm

Lê Xuân Nghi sinh năm 1992 tại Trà Vinh. Năm 2012 cô tham gia cuộc thi The Voice, trở thành học trò trong đội Đàm Vĩnh Hưng và giành giải á quân. Khi đó cô cao 1,63 m, nặng 70 kg, khuôn mặt to tròn, mũi to, cằm vuông.