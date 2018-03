Phương My mở cửa hàng thời trang pop-up tại Hà Nội

Pop-up store (còn gọi là cửa hang bán lẻ tạm thời) ra đời cách đây hơn 20 năm tại các thành phố lớn như London, Tokyo, Los Angeles và New York. Mặt hàng kinh doanh của loại cửa hàng này rất đa dạng, từ thời trang, nghệ thuật cho đến công nghệ, thực phẩm. Khi ngành kinh doanh thời trang bùng nổ, người ta bắt đầu dựng các cửa hàng nhỏ đầy hấp dẫn trên các dãy phố thu hút sự chú ý của người đi đường.

Cửa hàng pop-up của thương hiệu Louis Vuitton tại London, Anh và Valentino tại Hong Kong.

Điều làm nên sự thú vị của pop-up store là các cửa hàng chỉ bày bán trong thời gian ngắn và được trang hoàng một cách đặc biệt tạo sự hiếu kỳ không nhỏ cho khách đi qua. Louis Vuitton, Valentino, Christian Dior, Burberry và nhiều những hãng thời trang danh tiếng trên thế giới cũng thường xuyên xuất hiện ở thị trường mới dưới dạng pop-up store.

Bộ sưa tập thu đông 2014 của thương hiệu Phuong My.

Cửa hàng pop-up store thương hiệu thời trang cao cấp Phuong My sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội từ ngày 4/4 đến 18/4 giới thiệu những thiết kế trong bộ sưu tập thu đông 2014. Các mẫu thiết kế này đã được đánh giá cao từ giới chuyên môn trong và ngoài nước như Vogue UK và Vogue Italy. Những mẫu đầm và áo choàng làm từ chất liệu len pha lụa được trưng bày gồm cả những thiết kế được một số sao Việt lựa chọn trong thời gian qua. Không chỉ để tham khảo thị trường, sự kiện này cũng là dịp để thương hiệu tri ân những khách hàng thủ đô đã yêu thích sản phẩm.

Cửa hàng Phuong My Flagship tại 81 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM.

Dù là cửa hàng tạm thời nhưng với sự kỹ tính và nghiêm túc, nhà thiết kế Phương My đã đầu tư rất bài bản để vẫn giữ đẳng cấp cho store và thương hiệu của mình. Cô và ê kíp hy vọng, với mô hình bán hàng cởi mở, trẻ trung và thân thiện này, thương hiệu sẽ đưa khái niệm pop-up gần gũi hơn với khách hàng Việt Nam có thu nhập cao.

Trở về Việt Nam được 2 năm với những dấu ấn đáng kể từ thị trường thời trang New York (Mỹ) nhà thiết kế Phương My tiếp tục thử nghiệm những phong cách thời trang mới tại thủ đô Hà Nội. Sau pop-up store tại 45 Hàng Trống, thương hiệu Phuong My sẽ tiếp tục với cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội.

(Nguồn: Phương My)