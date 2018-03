Phạm Hương, Minh Tú và Mâu Thủy cạnh tranh tại 'Đấu trường phong cách'

Ban tổ chức cho biết, ban đầu, người được mời hợp tác với Lý Quí Khánh là một nữ diễn viên. Do phút cuối có kế hoạch phát sinh nên anh đồng hành với Quán quân Next Top Model 2013. Sau một khoảng thời gian dài, Lý Quí Khánh mới quay lại cộng tác với Mâu Thủy. Anh là "phù thủy thời trang" giúp Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên biến hóa trong các sự kiện lớn. Lần này, nhà thiết kế đích thân may đo, thực hiện cho Mâu Thủy các trang phục ứng dụng. Anh còn hộ tống chân dài tới các sự kiện để nắm bắt gu thời trang của các mỹ nhân khác.