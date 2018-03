Phạm Hương, Minh Tú, Mâu Thủy dự 'Đấu trường phong cách'

TRESemmé là nhãn hiệu chăm sóc tóc cao cấp tại Mỹ từ 1947 được tin dùng bởi các nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới. Nhãn hàng là nhà tài trợ chính tại “Tuần lễ thời trang New York” suốt 10 năm qua, từ năm 2008. Các chương trình do TRESemmé đồng hành luôn thể hiện tính cách hiện đại, năng động của người phụ nữ tại các thành phố lớn, như: “The Fashion Show” powered by TRESemmé, “Cuộc chiến sắc đẹp” 2016, “Vietnam Next Top Model”.