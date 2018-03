Pandora ưu đãi lớn mừng ra mắt BST Thu Đông

Mừng BST mới ra mắt, từ ngày 26/9 đến 8/10, Pandora thực hiện ưu đãi lớn: mua hai charm bất kỳ, trong đó có một charm thuộc BST Thu, bạn được nhận ngay một charm sang trọng từ Pandora.

Chương trình khuyến mãi áp dụng tại hệ thống cửa hàng Pandora: Diamond Plaza, Saigon Centre, Vincom Center, PandoraRobins Crescent Mall (TP HCM) và Pandora Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Riêng tại các cửa hàng Pandora TP HCM, bạn có thể đăng ký tham gia chương trình ưu đãi tại đây để nhận E-Voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng và "quà yêu" từ Pandora.

Pandora giới thiệu BST Thu Đông 2017 cùng chương trình quà tặng.

Vừa qua, trong lễ ra mắt BST Thu Đông tại TP HCM, Pandora đem đến cho các tín đồ thời trang màn trình diễn vũ điệu trang sức mùa thu khó quên. BST mới của nhãn trang sức đến từ Đan Mạch gồm hoa tai, nhẫn, vòng cổ, vòng charm... với kỹ thuật chế tác tinh xảo, màu sắc đẹp và kiểu dáng khác lạ so với trước đây.

Tạo hình hoa lá, bừng sức sống của mùa xuân hè nhường chỗ cho tạo hình giọt nước mắt lấp lánh lấy cảm hứng từ mùa thu. Sự phản quang và đổ bóng trên mỗi tác tạo tỉ mỉ, kỹ thuật khắc chạm thủ công tinh tế dẫn dắt người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tiếp nối chiến dịch “Do”, với mong muốn phụ nữ hãy là chính mình và làm theo những điều con tim mách bảo kể từ mùa xuân hè vừa qua, Pandora hướng phái đẹp đến chiến dịch khác trong BST mới - "Do see the wonderful" - hành trình kết nối và lưu giữ cảm xúc cá nhân.

Lưu giữ khoảnh khắc cùng thông điệp "Do see the wonderful".

Thiết kế của Pandora không thiếu nét cổ điển lẫn hơi thở đương đại, chạm khắc tỉ mỉ bằng chất liệu bạc, vàng, đá quý... Với màu sắc, kiểu dáng và cách phục sức khác nhau, những món nữ trang trong BST Thu Đông và thông điệp "Do see the wonderful" giúp kết nối thành câu chuyện của riêng bạn.

Bạn có thể chọn những đôi bông tai hình giọt nước mắt lấp lánh; tạo điểm với chiếc nhẫn vàng được kết nối từ hình trái tim cắt khuyết hay vòng charm mạ thủ công bằng bạc và ánh kim...

Những thiết kế tinh tế, sang trọng trong BST Thu 2017 của Pandora.

Pandora sẽ khai trương cửa hàng thứ 6 ở Việt Nam tại Vincom Bà Triệu, Hà Nội vào giữa tháng 10 này.

