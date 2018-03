Những con số đặc biệt tại lễ hội Vision Steps of Glory 2017

2 lần tổ chức sự kiện thời trang, âm nhạc quy mô lớn

Sau lần tổ chức đầu tiên được cộng đồng mạng ca ngợi là một trong những chương trình thời trang, âm nhạc có sức hút lớn, đây là năm thứ hai Honda Vision Steps of Glory 2017 mang lại những màn trình diễn đầu tư chất lượng, quy tụ dàn tên tuổi đang hot trên thị trường giải trí Việt Nam. Chương trình dàn dựng công phu, hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng.

12 ca sĩ nổi tiếng góp giọng

Chương trình năm nay vẫn "đóng đinh" bằng bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Huy Tuấn, quy tụ dàn ca sĩ đang hot được các bạn trẻ hâm mộ. Đó là Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Lê Hiếu, Miu Lê, Trúc Nhân, Only C, Soobin Hoàng Sơn, Min, Rocker Nguyễn, DJ Hoàng Touliver... Điều tạo nên sự khác biệt của Honda Vision Steps of Glory là các ca khúc hit được làm mới hoàn toàn, bảo đảm sẽ là những tiết mục "đã tai đã mắt".

FC Mỹ Tâm khắp cả nước nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng tại lễ hội thời trang – âm nhạc ngoài trời Honda Vision Steps of Glory 2017.

17 bộ sưu tập thời trang được công diễn

Đây là những thiết kế mới dành riêng cho ba đêm diễn qua sự biến hóa của 17 nhà thiết kế nổi tiếng trong làng thời trang Việt. Đó là Kelly Bùi, Võ Công Khanh, Trương Thanh Long, Vincent Đoàn, Hà Linh Thư, Katy Nguyễn, Claret Giang Lê, Anna Võ, Diệu Anh, Vân Anh Scarlet, Hà Duy, Ivan Trần, An Nhiên, Hà Cúc, Phan Quốc An, Hà Nhật Tiến, Minh Công.

Mỗi bộ sưu tập mang dấu ấn đậm nét của từng nhà thiết kế hứa hẹn làm hài lòng người tham dự. Ai cũng giữ bí mật đến phút chót, riêng nhà thiết kế Võ Công Khanh úp mở chi tiết đáng giá là lần đầu tiên anh sử dụng màu Ivory trong bộ sưu tập "Những cô gái thành thị".

Mỗi BST của NTK Võ Công Khanh luôn được được giới thời trang tò mò vì tính bất ngờ, độc đáo và sáng tạo. Ảnh: BST “The book’s story”.

100 "chân dài" sải bước trên runway

Tại Vision Steps of Glory 2017, các "chân dài" tên tuổi sải bước trên runway có thể kể đến quán quân Việt Nam Next Top Model Hoàng Thùy và Mâu Thủy, Hoa khôi áo dài Lan Khuê, quán quân The Face 2016 Phí Phương Anh, siêu mẫu quốc tế Trang Phạm... cùng những gương mặt mới khoe sắc trên sân khấu 3D cách điệu.

Sau lần "đọ sức" ồn ào trong The Face Việt Nam 2017, một lần nữa các fan sẽ thấy hai mentor Lan Khuê - Hoàng Thùy tiếp tục cống hiến những màn catwalk đỉnh cao.

Dàn chân dài không thể thiếu Mâu Thủy - ứng cử viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2017, hay Trang Phạm, siêu mẫu trầm tính nhưng lại gặt hái những thành quả đáng nể trên các sàn diễn thời trang quốc tế.

Mâu Thủy, Trang Phạm - hai siêu mẫu sẽ góp mặt trong lễ hội Vision Steps of Glory 2017.

Thông tin chương trình Honda Vision Steps of Glory 2017: Địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội (21/10), sân vận động Quân khu 7 - TP.HCM (11/11), quảng trường 29/3 (Đường 2/9) - Đà Nẵng (25/11) Ca sĩ biểu diễn: Mỹ Tâm, Lê Hiếu, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Miu Lê, Trúc Nhân, Only C, Soobin Hoàng Sơn, Min, Rocker Nguyễn, DJ Hoàng Touliver. Nhà thiết kế: Kelly Bùi, Võ Công Khanh, Trương Thanh Long, Vincent Đoàn, Hà Linh Thư, Katy Nguyễn, Claret Giang Lê, Anna Võ, Diệu Anh, Vân Anh Scarlet, Hà Duy, Ivan Trần, An Nhiên, Hà Cúc, Phan Quốc An, Hà Nhật Tiến, Minh Công. Tổng đạo diễn: Việt Tú

Giám đốc âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Tuấn

Chỉ đạo catwalk: Xuân Lan

MC: Phan Anh, Nguyên Khang Đăng ký vé online miễn phí tại hondaxemay.com.vn/visionStepssofglory,

ticketbox.vn/visionStepssofglory.

Nhận vé trực tiếp tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

(Nguồn: Honda Vision Steps of Glory)