Nhiều thương hiệu thời trang giảm giá tại Takashimaya

Trong chương trình Takashimaya The Sale, JacQ ưu đãi giảm lên đến 50% cho một số sản phẩm.

Be Myself: Đối với phụ nữ văn phòng, giày cao gót giúp tạo nên phong thái sang trọng, quyền lực trong công sở. Tuy nhiên, việc di chuyển nhiều trên đôi giày gót cao chênh vênh lâu ngày sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe. Vì thế trong chiếc túi xách của người phụ nữ hiện đại ngày nay ngoài ví tiền, chìa khóa và đồ trang điểm, còn có thêm một món đồ quan trọng không kém, đó chính là kiểu giày, dép có thể gấp gọn, dùng thay đổi cho giày cao gót trong những lúc cần đi bộ nhiều.

Be Myself là thương hiệu giày tiện dụng, hợp thời trang, nổi tiếng với loại hình giày gấp gọn. Đến với chương trình ưu đãi năm nay, thương hiệu sẽ giúp các nàng sở hữu một đôi giày tiện lợi hợp túi tiền với giá đặc biệt và giảm giá đến 50%.

Từ ngày 22/6 đến 15/7, nằm trong mùa ưu đãi The Sale, tại khu vực túi xách, thời trang và giày nữ - tầng B1 sẽ diễn ra chương trình giảm giá đến 50% cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Bao gồm: Furla, Braun Buffel, Bonia, Cromia, Charlotte, Pratesi, Tocco Toscano, Carlo Rino, Guess, Banana Republic, Bebe, Desigual, Ecco, Cole Haan, Jacq, Geox, Vionic, Clarks, Franco Sarto, Naturalizer, Americaya, Fittree, Belle & Sofa, Lucieno, Lanzonni, Candies, Red Ballerinda, Beme, Be Myself , Cervo, Aldo, Fitflop, Native, Holster, Pons, Shooz.

Bên cạnh đó, tầng B1 cũng dành tặng khách hàng 200.000 đồng với mỗi hóa đơn mua sắm 2 triệu đồng (có điều kiện áp dụng).

Liên hệ: Trung tâm thương mại Takashimaya - địa chỉ: 92- 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM. Hotline: 1800577766 (miễn phí). Facebook: Takashimaya.vn. Website: takashimaya-vn.com.