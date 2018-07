Mon Amie ra mắt BST suit dịp khai trương showroom thứ tư

Sau hơn 27 năm hoạt động trong ngành thời trang Việt, Veston Mon Amie đã khẳng định được vị thế với hơn 20.000 khách hàng mỗi năm là các chú rể, doanh nhân, sui gia, dân văn phòng... và các công ty lớn tại TP HCM. Thương hiệu hướng đến phong cách Italy, Hàn Quốc trong từng sản phẩm và bộ sưu tập.

Mon Amie nổi bật với các sản phẩm và dịch vụ: may đo veston cưới, veston doanh nhân cao cấp; may đo trang phục veston, sơ mi nam nữ, trang phục trẻ em, vest sui gia; may đồng phục công ty cao cấp; may gấp 24h không tăng giá. Các sản phẩm được bảo hành chỉnh sửa miễn phí trong vòng 3 năm (không giới hạn số lần), áp dụng cho khách hàng tăng giảm cân trong vòng 8kg. Khách hàng có thể đặt may online hoặc đến trực tiếp tại nhà và nhiều dịch vụ đặc biệt khác.

Công ty Veston và Đồng phục cao cấp Mon Amie - Hoàng Vy:

- 357 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP HCM (gần Bệnh viện Nguyễn Trãi - chợ An Đông). ĐT: 0909.888.929 - 028.62.53.55.57

- 114 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. ĐT: 0968.111.118 - 028.62.52.54.56

- 80-82 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM (đối diện Vincom). ĐT: 0968.111.113 - 028.62.51.53.55

- 92D Nguyễn Hữu Cảnh, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM (ShopHouse Sai Gon Pearl). ĐT: 0917.111.011 - 028.62696969. Tổng đài tư vấn và đặt may - 0.888.111.118

Facebook: https://www.facebook.com/MonAmieShop. Email: Contact@monamie.vn. Website: Vestondep.vn - Maydongphuc.vn.