Xu hướng thời trang hè nổi bật của IVY moda

Không chỉ giới hạn dưới hình thái vải in những bông hoa xuyên tuyết, các chi tiết hoa còn được xử lý với đa dạng kỹ thuật khác nhau: từ in vải, in nổi đến thêu hay thậm chí là đắp nổi trên những chất liệu như denim hay lưới.