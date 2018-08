Võ Hoàng Yến: 'Tôi đấu tranh bằng mọi giá để giành lại thời hoàng kim'

Võ Hoàng Yến làm giám khảo Miss Supranational Vietnam 2018 / Võ Hoàng Yến - 'siêu mẫu thị phi' chuyển mình tỏa sáng trở lại

- Cuộc thi "The Face" sắp bước vào những ngày quay hình khốc liệt. Chị đã cải thiện sức khỏe thế nào để phục vụ chương trình?

- Tôi đang chữa bệnh thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp chạy điện, vật lý trị liệu và châm cứu. Bệnh của tôi là do làm việc nhiều trên giày cao gót, vậy nên trong thời gian điều trị, tôi hạn chế công việc một cách tối đa để tập trung cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó, để có sức khỏe tốt, tôi phải ăn uống, sinh hoạt và làm việc một cách khoa học theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi phải đề phòng trường hợp xấu nhất là chất nhầy ở đĩa đệm thoát ra ngoài và đè lên dây thần kinh. Nó khiến chân tôi bị tê mỗi khi đi diễn và nặng nhất là bị liệt. Tôi không muốn điều đó xảy ra bởi còn nhiều thứ cần phải làm.

Người mẫu Võ Hoàng Yến phải điều trị thoát vị đĩa đệm.

- Vốn định hướng hình ảnh theo thời trang cao cấp, vì sao chị ngồi ghế huấn luyện viên cuộc thi tìm kiếm người mẫu thương mại?

- Tôi chưa bao giờ nhận mình giỏi. Tôi luôn tìm cách vượt qua giới hạn của chính mình ngày hôm qua. Ngày trước, khán giả biết đến tôi với hình ảnh hoa hậu nữ tính. Tôi thay đổi phong cách sang hướng gai góc, cá tính, đôi lúc điên loạn và khó hiểu. Tất cả điều tôi làm cũng để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Xuất hiện với hình ảnh người mẫu thương mại là điều tôi bỏ ngỏ nhiều năm nay. Tôi chưa chứng minh được mình có khả năng trong lĩnh vực này. Trong thâm tâm, tôi hiểu bản thân có làm được hay không. Thật ra, The Face không đơn giản chỉ là thử thách với thí sinh mà là thử thách với chính huấn luyện viên Võ Hoàng Yến. Thí sinh đầu tiên phải thành công để dẫn dắt cả đội chính là tôi.

- Từng thừa nhận hết thời, tại sao chị không nhường chỗ cho đàn em mà vẫn xuất hiện liên tục trên các sàn diễn gần đây?

- Lúc trẻ, tôi may mắn đạt được thành công mà không cần đầu tư nhiều, rồi để mất nó. Bây giờ, tôi phải đấu tranh bằng mọi cách, mọi giá để giành lại thời hoàng kim như trước, bằng năng lực chứ không phải may mắn.

Tôi hoàn toàn không tính chuyện hơn thua với các đàn em trong mỗi show diễn. Nếu thực sự ganh đua với đàn em, tôi đã phát ngôn, biểu hiện xéo xắt khi ngồi cùng họ rồi. Mà những hành động đó chẳng khác nào tôi đang tự hạ bậc mình trong mắt đồng nghiệp và những người đi sau. Tôi nghĩ bản thân chỉ cần cố gắng hoàn thành tốt công việc, giữ đúng vị trí, thái độ thì sẽ nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh.

* Khoảnh khắc catwalk của Võ Hoàng Yến tại New York Fashion Week

Võ Hoàng Yến catwalk ở New York

- Sàn catwalk có gì hấp dẫn chị đến vậy?

- Đó là nơi tôi không cần phải diễn và được sống với chính mình. Bước lên sàn diễn, tôi không phải quá đau đầu về cuộc sống, cũng chẳng phải nghĩ ra chiêu trò để khiến mình nổi bật. Tôi cảm nhận được gì từ váy áo, âm nhạc thì đều thể hiện ra ngoài một cách tự nhiên. Tôi nghĩ sàn diễn là nơi mình thuộc về. Việc xuất hiện trong các show diễn cũng là cách tôi giữ mối quan hệ với các nhà thiết kế.

- Ở tuổi 30, chị thấy mình có những điểm mạnh và hạn chế gì khi làm người mẫu?

- Thật ra so với những người mẫu khác, tôi có nhiều thiệt thòi. Không tính hai điểm mạnh là đôi chân và ánh mắt, tỷ lệ cơ thể của tôi không được đều với phần lưng dày, ngực to so với thân dưới. Đó chính là điều tôi tự ti nhất mỗi lần đi casting. Tôi phải chọn trang phục để che bớt khuyết điểm. Bên cạnh đó, tôi cũng phải đi thu nhỏ ngực ba lần mà hiện tại vẫn chưa hài lòng. Còn nói về kỹ năng trên sàn diễn, tôi không ngán ai cả. Con người tôi hiện tại cũng có sự trưởng thành, chín chắn hơn xưa. Đó là điều các nhà thiết kế ghi nhận và là lý do họ mời tôi tham dự các show diễn.

Ở tuổi này, tôi thấy mình không nhiều sức khỏe, không còn nhiều thời gian để làm nghề nữa. Việc tôi phải dừng lại trước sau gì cũng đến nên hiện chỉ biết cố gắng mang hết máu lửa cống hiến với nghề. Sau này dừng lại, tôi sẽ không thấy hối tiếc.

Võ Hoàng Yến trên sàn catwalk.

- Ngoài "The Face", chị còn được mời làm giám khảo Miss Supranational Vietnam. Chị đánh giá thế nào về các cơ hội nghề nghiệp hiện tại?

- Tôi nghĩ "sau cơn mưa trời lại sáng". Thời gian qua, tôi đã cố gắng rất nhiều, dành hết tâm huyết vào công việc. Những gì đạt được ở hiện tại là thành quả. Tuy vậy, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải quý trọng những gì đã làm được và không ngủ quên trên chiến thắng.

- Từng phát ngôn không muốn ngồi ngang hàng với người mẫu trẻ ở ghế giám khảo, chị nói gì khi "đụng mặt" học trò Minh Tú tại Miss Supranational Vietnam?

- Với những người cùng thế hệ có tố chất, kỹ năng tốt, tôi sẽ chạy đua trong nghề, coi họ là đối thủ để mình cố gắng tiến xa hơn. Nhưng với học trò, tôi không việc gì phải cạnh tranh. Nếu học trò của mình phát triển nhanh, tiến xa hơn thì bản thân càng phải vui cho họ.

Nhiều học trò của tôi thành công nhưng đôi khi quên mất công ơn của người thầy. Ban đầu tôi thấy buồn, thậm chí đau lòng và tổn thương. Nhưng sau này, khi trải nghiệm, hiểu chuyện và tiếp xúc với nhiều học trò hơn, tôi nhận ra mình không nên quá khắt khe, khó khăn trong cuộc sống. Là cô giáo, mình cứ dạy cho hết cái tâm và cũng không yêu cầu học trò phải biết ơn. Cứ sống bình thản và làm đúng công việc của mình là tốt nhất.

Đào Ngọc Thành thực hiện