Việt Tú làm sân khấu thời trang tóc hơn 1,3 tỷ đồng

Chương trình thời trang, nghệ thuật tạo mẫu tóc với chủ đề "Đi tìm vẻ đẹp trong quan niệm của mỗi cá nhân" được tổ chức vào 18/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Show diễn sẽ bày ra những câu chuyện để trả lời cho câu hỏi "Vẻ đẹp là gì?", qua sự thể hiện của nhà tạo mẫu tóc danh tiếng Hoàng Minh Tâm, Justin Mạnh và học viện tạo mẫu tóc và đào tạo danh tiếng Allilon đến từ Anh.

Bản thiết kế sân khấu show thời trang tóc năm nay.

Đạo diễn Việt Tú đảm nhận vai trò lên ý tưởng và thực hiện sân khấu. Anh sẽ đem tới văn hóa độc đáo ở lễ hội Holi của Ấn Độ kết hợp trên nền nhạc EDM hiện đại. Gắn bó với chương trình từ mùa đầu tiên với chủ đề "Lễ hội của các tín đồ", lần trở lại lần này của đạo diễn Việt Tú đánh dấu mùa thứ 10 của show diễn.

Lễ hội Holi thường được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu, vì thế Holi còn được gọi là "Lễ hội sắc màu" (Festival of Colors) - một trong những lễ hội quan trọng nhất của người dân Ấn Độ. Tại lễ hội này, người dân ném bột đủ màu sắc vào nhau để xua tan giá rét vào mùa đông, cầu mong cho một năm mới an lành. Đồng thời, lễ hội còn thể hiện sự tự do và không phân biệt giai cấp, giải trừ cái ác, khuyến khích điều thiện. Holi thường gồm ba phần: thắp lửa, ném bột và tung hoa và hành trình lễ hội.

Đạo diễn Việt Tú.

Nói về lý do chọn văn hóa Ấn Độ vào show diễn lần này, đạo diễn Việt Tú cho biết: "Văn hoá Ấn Độ có nhiều nét tương đồng với những thông điệp mà chương trình muốn truyền tải. Đó là luôn hướng đến cái đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên, bền vững và mang màu sắc của niềm yêu thích sáng tạo, gìn giữ những cái đẹp về di sản, thiên nhiên, con người trên diện rộng".

Sân khấu được thực hiện với phong cách tối giản, mang thông điệp của thế giới phẳng, xóa nhòa mọi khoảng cách về vùng miền, địa lý, văn hóa. Việt Tú chia sẻ đây sẽ là sân khấu lớn nhất chưa từng có về một chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang tóc ở Việt Nam, với kích thước lên tới 18 m x 20 m cùng màn hình LED chiếm toàn bộ sân khấu với chiều rộng lên đến 20 m, cao 10 m, nhằm tạo hiệu ứng phẳng cho người xem. Số tiền dàn dựng và thiết bị đầu tư cho sân khấu lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Các người mẫu tập luyện cho chương trình.

Ngoài kinh phí, thời gian cũng là yếu tố thách thức với êkíp. Họ có ba ngày tập với một khối lượng công việc khổng lồ. Số lượng người dàn dựng sân khấu khoảng 30 người, còn số lượng người tham gia gồm người mẫu, stylist... lên tới 200 người. Họa sĩ Đinh Công Đạt đảm nhận thiết kế sân khấu, siêu mẫu Xuân Lan đóng vai trò đạo diễn catwalk của chương trình.

Ý Ly