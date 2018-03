Victoria's Secret 2017 gây chú ý nhờ loạt sự cố hơn chất lượng

Chân dài Victoria's Secret diện đầm Lê Thanh Hòa

Show thời trang Victoria’s Secret 2017 lên sóng kênh CBS tối 28/11. Chương trình được quay hai lần vào ngày 20/11 nhằm thu được những góc hình đẹp nhất. Đêm diễn tại Thượng Hải thu hút khoảng 3.000 lượt khán giả.

Tuy nhiên, các màn biểu diễn không gây chú ý bằng những sự cố trước và trong show diễn. Nổi bật là cú ngã của chân dài Trung Quốc. Khi đang thể hiện một thiết kế trong bộ sưu tập A Winter's Tale, Hề Mộng Dao trượt chân, ngã sấp xuống sàn.

* Hề Mộng Dao ngã khi catwalk

Minh Xi ngã trên sân khấu

Sự cố của chân dài 28 tuổi trở thành đề tài bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội. Một số người khen cô tự tin, chuyên nghiệp, song bộ phận khác bình luận người đẹp làm "mất mặt" giới người mẫu Trung Quốc. Trong chương trình phát sóng, cảnh ngã của Hề Mộng Dao vẫn được giữ lại. Người mẫu cố gắng mỉm cười hoàn thành phần trình diễn nhưng ngay khi bước vào hậu trường, cô bật khóc nức nở và được bạn diễn - "thiên thần" Lily Aldridge - ôm động viên.

Bella Hadid gặp sự cố khi đang nhảy trên sân khấu. Ảnh: REX.

Bên cạnh cú ngã của Hề Mộng Dao, chân dài Bella Hadid bị lộ ngực khi đang say sưa nhảy theo nhạc trên đường băng lúc kết show. Thông tin này cũng xuất hiện nhiều trên mặt báo những ngày qua.

Việc lần đầu tiên tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc gây ra không ít phiền phức cho chương trình do yêu cầu của chính quyền địa phương. Có sáu người đẹp không thể biểu diễn vì bị cho là vi phạm phong tục văn hóa, chính trị nước này.

Ban tổ chức cho biết theo kế hoạch, Katy Perry trình diễn trong show năm nay. Tuy nhiên, cô bị phía Trung Quốc từ chối cấp visa vì từng diện váy hoa hướng dương và khoác lá cờ Đài Loan trên vai trong một buổi trình diễn ở Đài Bắc năm 2015. Trang phục của nữ ca sĩ gây tranh cãi vì hướng dương là biểu tượng của phong trào phản đối hiệp định thương mại của Trung Quốc, được coi là không công bằng đối với Đài Loan vào năm 2014.

Katy Perry bị người dân Trung Quốc phản đối. Ảnh: Elle.

Theo Standard, Gigi Hadid vắng mặt vì bị một số người dân Trung Quốc tẩy chay. Họ cho rằng cô có ý phân biệt chủng tộc, nhạo báng đặc trưng mắt một mí của người châu Á trong một đoạn video hồi đầu năm nay. Ngoài ra, bốn chân dài gồm Julia Belyakova, Kate Grigorieva, Irina Sharipova và Dasha Khlystun cũng không được cấp thị thực vì có quốc tịch Nga và Ukraine. Nguyên nhân của việc này được cho là từ sự cố người mẫu Nga 14 tuổi chết vì kiệt sức trong show diễn dài 13 giờ ở Trung Quốc hồi cuối tháng 10.

Một nguồn tin trên Vogue cho biết báo chí quốc tế liên tục phàn nàn họ cần phải xin nhiều giấy phép từ chính quyền địa phương khi tác nghiệp. Một số khách mời, người mẫu và blogger thời trang gặp khó khăn trong việc xin visa. Bữa tiệc thường niên sau show cũng bị chính quyền địa phương yêu cầu dừng sau khi bắt đầu được một lúc.

Thiết kế ấn tượng nhưng dàn chân dài thiếu sức hút

Victoria’s Secret Fashion Show 2017 mang đến sáu bộ sưu tập với 88 thiết kế lần lượt ra mắt trên sân khấu hình ngũ giác. Bộ sưu tập dự định diễn cuối - Punk Angel (xem video) - lại được đẩy lên đầu, chỉ vài tiếng trước khi show diễn ra. Đây là bộ sưu tập đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Victoria's Secret với nhà mốt Balmain. Các thiết kế mang đậm bản sắc của nhà thiết kế Olivier Rousteing với đinh tán, caro đỏ đen, áo khoác da…

Porcelain Angel (xem video) tiếp nối với những bộ nội y xanh - trắng lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm sứ thời nhà Minh ở Trung Quốc. Bộ sưu tập A Winter's Tale (xem video) được trình diễn thứ ba, lấy cảm hứng từ nước Nga lạnh giá cùng lễ Giáng Sinh với không khí trầm lắng. Trong khi đó, Millennial Nation (PINK) (xem video) - bộ sưu tập hồng truyền thống của Victoria’s Secret - thể hiện sự sôi động, cảm hứng thể thao đầy tươi mới và năng động.

Elsa Hosk trình diễn thiết kế đặc biệt, đính 275 nghìn viên pha lê, nặng 6,5 kg. Ảnh: Harper's Bazaar.

Nomadic Adventure (xem video) là bộ sưu tập đa văn hóa, mang âm hưởng truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới từ Brazil đến Nam Phi. Cuối cùng, Goddesses (xem video) lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, La Mã cổ xưa với vòng nguyệt quế bằng vàng và những đôi cánh màu vàng lấp lánh.

55 người mẫu đến từ 20 quốc gia tham gia show. Xuyên suốt sáu màn trình diễn, dàn chân dài đa sắc tộc có màu sắc nhàng nhàng với gương mặt ưa nhìn, cách thể hiện cảm xúc giống nhau cùng các pha tạo dáng quen thuộc như chu môi, nháy mắt, tay tạo hình trái tim, cười ngọt ngào. ​17 người trong số họ lần đầu tham dự cũng không tạo được dấu ấn riêng biệt và nổi trội.

* Lais Ribeiro trình diễn Fantasy Bra

Lais Ribeiro trình diễn fantasy bra

Chiếc áo "Champagne Nights" trị giá hai triệu USD năm nay được chân dài người Brazil - Lais Ribeiro - trình diễn buồn tẻ. Cô bước ra đường băng với khuôn mặt vô hồn cùng những bước catwalk kém sức sống. Sau chương trình, Alessandra Ambrosio rời khỏi Victoria's Secret sau 17 năm gắn bó. Ở lần diễn cuối cùng, người đẹp được giao vị trí kết lại bộ sưu tập Nomadic Adventure. Tuy nhiên, "thiên thần" cũng có màn trình diễn ngắn ngủi và đơn giản không như kỳ vọng của khán giả.

Ca sĩ biểu diễn chưa giúp show thăng hoa

Bốn nghệ sĩ chính tham gia trình diễn năm nay gồm: Harry Styles, Miguel, Leslie Odom Jr. và Trương Lượng Dĩnh. Nghệ sĩ dương cầm Yundi Li thể hiện phần nhạc nền cho một số ca khúc. Miguel là nam ca sĩ nhạc Soul đoạt giải Grammy 2013. Trong show, anh thể hiện hai ca khúc Pineapple Skies và Told You So. Được coi là giọng ca nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ, Trương Lượng Dĩnh trở thành ca sĩ châu Á đầu tiên trình diễn tại show thời trang nội y nổi tiếng. Cô hát Work For It, 808 và Dust My Shoulders Off.

* Màn trình diễn của Harry Styles

Miguel trình diễn

Quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, song các tiết mục đều trôi tuột cảm xúc, thiên về khoe giọng hát hơn đầu tư về phong cách trình diễn. Các ca khúc với giai điệu đều đều, không đẩy không khí các màn diễn lên cao trào. Ca sĩ và người mẫu không có sự kết nối, ít giao lưu trên sân khấu hơn so với mọi năm.

Năm ngoái, Victoria's Secret hấp dẫn nhờ một phần lớn vào Lady Gaga. Nữ ca sĩ là cái tên nổi bật nhất và thu hút người xem với hai màn trình diễn cùng nhiều chiêu trò. Chính tư thế tạo dáng kỳ lạ với kiểu ngó nghiêng các thiên thần của cô lập tức trở thành điểm lôi cuốn. Hình ảnh Lady Gaga bất ngờ trở thành vedette với đôi cánh "thiên thần" trở thành khoảnh khắc ấn tượng nhất của show năm 2016.

Trước đó, năm 2014, Taylor Swift từng khiến người xem phấn khích khi diện váy ngủ hay bộ nội y ren, catwalk tự tin bên dàn chân dài. Màn trình diễn của cô đột phá đến nỗi hàng loạt báo chí Mỹ ngay sau đó đã ca tụng cô như một "thiên thần mới" của hãng nội y.

Những chi tiết ấn tượng như thế không xuất hiện trong show năm nay.

Quý vị có thể xem toàn bộ chương trình tại đây https://fptplay.vn/hotlink/Victoria-Secret-2017

Ý Ly