Ưu đãi cuối năm từ Charles & Keith

Hệ thống cửa hàng Charles & Keith Việt Nam:

TP HCM:

- Saigon Centre, ô 7, tầng 2, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1

- SC VivoCity, 1-17, 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7

- Crescent Mall, GF-04, Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7

- 187 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3

- Icon 68 Shopping Center, Bitexco Financial Tower, lầu 2, ô 10, 2 Hải Triều, quận 1

- 347 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3

- 18 - 20 Nguyễn Trãi, quận 1

Hà Nội

- 36 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm

- Vincom Center Bà Triệu, ô 109-110, tầng 2, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng

- The Garden Shopping Center, SO 14, tầng trệt, The Manor Urban Zone, đường Mễ Trì, quận Từ Liêm