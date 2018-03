Tyra Banks từng bị chê quá béo khi làm mẫu nội y

Những khoảnh khắc ấn tượng của thiên thần Victoria's Secret / Tyra Banks hóa thành Kate Moss, Cindy Crawford

Trong một cuộc phỏng vấn với Digital Spy, Tyra Banks cho biết, giống những người mẫu bình thường khác, cô từng chịu nhiều áp lực về cân nặng và vẻ ngoài. Thậm chí, đến giờ, cô vẫn nhớ bài báo nói mình nặng hơn 10 kg so với một người mẫu nội y bình thường và phải giảm ngay số cân thừa này trước khi bước lên sàn diễn Victoria's Secret.

Không nản lòng trước những lời bàn tán tiêu cực, chân dài vẫn nỗ lực để vươn tới thành công, từ việc xuất hiện trên các tạp chí lớn cho đến show thời trang đình đám. "Những lời chê về ngoại hình và màu da khiến tôi nuôi dưỡng được đam mê với nghề. Tôi chấp nhận và yêu cơ thể mẹ mình đã ban cho để vượt qua mọi áp lực từ ngành thời trang vốn chỉ hứng thú với những người gầy", Tyra cho biết.

Tyra Banks bị chê vì nặng hơn các người mẫu nội y bình thường của Victoria's Secret tới 10kg. Ảnh: Eonline

Theo siêu mẫu, cả ngành công nghiệp giải trí thế giới nói chung và làng mẫu nói riêng đều gặp vấn đề về cân nặng. Thông thường, người nổi tiếng sở hữu thân hình mảnh mai sẽ được chú ý hơn. "Làng thời trang định nghĩa vẻ đẹp bên ngoài cực kỳ khắt khe. Muốn đấu tranh phản kháng lại điều này, tôi chọn cách đưa các cô gái có cơ thể đa dạng vào America's Next Top Model, từ những người siêu gầy, mảnh dẻ cho đến ngoại cỡ, tròn trịa". Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, Tyra giúp phụ nữ hiểu được đâu mới là vẻ đẹp đích thực.

Dù cố đưa ra những hình tượng tích cực về người mẫu, một mình Tyra Banks không thể thay đổi tư duy toàn bộ ngành công nghiệp. Cô cho biết hầu hết người mẫu trong America's Next Top Model đều sở hữu thân hình lớn hơn so với người mẫu chuẩn trên sàn catwalk. Do đó, khi vào nghề, họ đều bị công ty quản lý yêu cầu giảm cân. "Chỉ bốn tháng không gặp nhau, tôi đã thấy họ biến thành bộ xương. Tôi chợt nhận ra mình chỉ bảo vệ được các người mẫu Top Model khi còn ở trong chương trình. Còn đkhi bước ra thực tế, nếu muốn sống sót dưới trướng các công ty quản lý thì họ buộc phải giảm cân. Đó quả là sự thật đáng buồn", Tyra bộc bạch.

Siêu mẫu da màu cho rằng việc chỉnh sửa photoshop cho các tấm ảnh thời trang giúp người mẫu có được hình ảnh hoàn thiện hơn trong mắt công chúng. Ảnh: DS.

Nói về việc làng mốt đang lạm dụng photoshop quá mức để huyễn hoặc công chúng về vẻ đẹp của người mẫu, Tyra Banks cho rằng đây là vấn đề gây tranh cãi: "Nếu một chân dài nào đó sở hữu một vòng eo hay chiếc cằm không hoàn hảo, mọi người sẽ tấn công cô ấy. Quả thú vị khi người ta cứ ra rả về chuyện muốn nhìn những gì chân thực nhưng đến khi trông thấy 'những gì chân thực đó', họ lại chỉ biết chê bai. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, khi đăng một tấm ảnh đã qua xử lý, 95% phản hồi là tích cực. Trong khi đó, nếu tôi đăng ảnh gốc lên thì chỉ có 60% nhận xét tích cực".

Siêu mẫu cho rằng thay đổi tư duy về vẻ đẹp bản thân là điều nên làm nhất đối với mọi phụ nữ. Không ít người tìm đến cô và nói trông họ thật kinh khủng, chẳng có gì đẹp đẽ. Những lúc ấy, Tyra túm tay người này ra trước gương và nói: "Hãy nhìn bản thân mình trong gương. Bây giờ ít nhất tôi thấy trên người bạn có 7 điểm nổi bật, bạn có nhận ra không? Mỗi tháng hãy tự tìm ra một vẻ đẹp trên cơ thể và tập trung vào nó. Dần dần, bạn sẽ thấy yêu cơ thể mình hơn".

Đối với những người muốn nhịn ăn để giảm cân, siêu mẫu tỏ ra phản đối. "Nếu muốn ép cân, bạn phải chú ý đến những gì mình ăn chứ không phải để bản thân chết đói. Những lời khen kiểu 'Ôi, trông cơ thể cậu thật đẹp' chỉ kéo dài vài giây thôi", siêu mẫu nói thêm.

Thành Trương