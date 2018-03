Trang sức Prima Gold lấy cảm hứng từ thiên nhiên

- Trang sức vàng đã được sử dụng từ rất lâu đời, và tưởng chừng không gì mới. Vậy điều gì khiến tập đoàn chọn lĩnh vực này?

- Trang sức vàng đã có lịch sử từ rất lâu đời. Ngay từ buổi sơ khai của loài người, vàng đã được xem là một vật chất thiêng liêng, biểu trưng cho sự cao quý và thần thánh. Tuy hiện hữu quanh ta, vàng vẫn luôn có sức hấp dẫn huyền bí nhờ được bao quanh bởi những hào quang, những truyền thuyết xưa cổ. Ngay cả khi đã tìm ra được những vật liệu quý hiếm khác, vàng vẫn luôn giữ được giá trị vĩnh hằng của mình. Giá trị này càng được khẳng định khi chúng ta mang đến cho vàng thêm những tính túy nghệ thuật và tính đẳng cấp. Điều này đã giúp Prima Gold không ngừng phát triển, chinh phục những người đam mê vàng trên toàn thế giới trước khi đến với phụ nữ Việt Nam.

Bà Pranee Khunprasert – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Prima Gold Quốc Tế.

- Trang sức vàng Prima Gold được làm từ vàng tinh khiết 99.9%. Nhưng dường như giá trị của nó không dừng lại ở chất liệu vàng?

- Giá trị của Prima Gold không chỉ nằm ở chất liệu vàng tinh khiết. Niềm đam mê cùng những chuỗi ngày làm việc miệt mài và sáng tạo không ngừng của các nghệ nhân đã giúp tạo nên những tuyệt tác. Khi ngắm nhìn hay chạm vào một trang sức vàng Prima Gold, người ta sẽ nhận thấy những tâm huyết mà chúng tôi gửi gắm trong từng tác phẩm. Ví dụ, từ một nguồn cảm hứng dựa trên vẻ đẹp của thiên nhiên, các nhà thiết kế phải thực hiện hàng loạt các bức phác họa mới chọn được một mẫu thật sự đẹp và hài hòa nhất. Và thiết kế này được chế tác, trau chuốt thủ công một cách tỉ mỉ trên đôi tay của những nghệ nhân lành nghề. Trên một bông hoa, từng đường gân trên cánh hoa cũng phải được chăm chút kỹ càng để tạo cảm giác sống động. Mỗi bông hoa phải có hàng trăm đường gân, nhưng nếu chỉ một đường bị lệch hay không đều, sản phẩm sẽ được nấu lại thành vàng thô để chế tác lại từ đầu.

- Từ một ý tưởng ban đầu đến khi hoàn tất mẫu thiết kế, sẽ mất bao lâu thời gian?

- Tùy thuộc vào thiết kế, thường chúng tôi mất 6 tháng- một năm mới có thể hoàn tất và giới thiệu đến với công chúng. Từ ý tưởng ban đầu, chúng tôi phải xem xét vể hình dáng, kích thước, xu hướng thời trang trong 3 tháng để chọn phác thảo phù hợp. Tiếp đó là khoảng 1,5 tháng để tạo mẫu thử, kiểm tra mẫu để đảm bảo người đeo cảm thấy thoải mái và đi đến thiết kế cuối cùng để chế tác. Giai đoạn này cần khoảng hơn 2 tháng nữa. Những bộ sưu tập đặc biệt, cần sử dụng kỹ thuật mới thì phải tốn đến hàng năm trời.

- Vì sao phần lớn các bộ sưu tập của Prima Gold đều lấy ý tưởng từ thiên nhiên?

- Các bộ trang sức của Prima Gold được thiết kế và lấy cảm hứng dựa trên vẻ đẹp từ thiên nhiên - bao gồm đại dương, cỏ cây, hoa lá, những tiết tấu âm nhạc… bởi, chúng tôi luôn hiểu: tạo hóa chính là người nghệ sĩ tuyệt vời nhất, cái đẹp của tạo hóa luôn khiến người ta phải say lòng. Một lý do quan trọng nữa là, trang sức Prima Gold sử dụng chất liệu vàng tinh khiết 99.9% - vốn rất mềm mại đến mức phải sử dụng công nghệ để giúp định hình. Vàng chỉ có thể thể hiện vẻ đẹp một cách trọn vẹn nhất khi mang những hình dáng mềm mại và uyển chuyển. Do đó, những đóa hoa tự nhiên sẽ là hình mẫu lý tưởng nhất. Hơn nữa, khách hàng của chúng tôi vốn là phái đẹp - những người sẽ đặc biệt yêu thích và cũng rất hòa hợp với vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Có người nhận xét Prima Gold chỉ thích hợp cho những dịp đặc biệt, bà thấy sao?

- Không chỉ có những bộ sưu tập đặc biệt lộng lẫy dành cho ngày cưới hay dạ tiệc, Prima Gold cũng đã giới thiệu các bộ “Baby collections” thích hợp cho giới văn phòng sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng mang đến cho người mua những sản phẩm thời trang bằng cách kết hợp với vàng trắng, đá quý… Chỉ cần kết hợp hài hòa với trang phục, Prima Gold sẽ giúp phái đẹp luôn hợp thời, tinh tế và sành điệu trong mọi sinh hoạt hàng ngày.

