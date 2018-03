Trang sức 8/3 lấy cảm hứng từ hoa trà my

Lấy cảm hứng từ những đóa trà my, dịp 8/3 năm nay, thương hiệu DOJI ra mắt bộ sưu tập trang sức gắn kim cương 8 mũi tên 8 trái tim Như đóa trà my. Trà my khi bung nở mang tới những cánh hoa xếp tầng lớp lên nhau, cân đối. Đây cũng chính là nét độc đáo và mới lạ được thể hiện xuyên suốt trong tạo hình của các thiết kế thuộc bộ sưu tập.