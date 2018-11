Trang phục MV 'Baby One More Time' vẫn hot qua 20 năm

Britney Spears mặc đồ lót biểu diễn ở Texas / Britney Spears nhìn lại 20 năm 'Baby One More Time' thành công

MV Baby One More Time của Britney Spears tròn 20 tuổi kể từ năm phát hành 1998. Nhiều khán giả vẫn nhớ như in các cảnh kinh điển trong video. Britney khi đó 16 tuổi, ngồi trong lớp học và nghiêng đầu, chăm chú nhìn lên chiếc đồng hồ, chân nhịp vào thành ghế. Đúng lúc đó, tiếng nhạc "dun dun dun" và "Oh baby, baby" cất lên. Cô thiếu nữ nghịch ngợm, tết tóc đuôi sam, mặc chiếc sơ mi màu trắng buộc vạt, đi tất đen dài cùng chân váy. Hình ảnh đó, theo News, tạo ra biểu tượng thời trang có sức sống bền bỉ. Trang phục của Britney trong MV là nguồn cảm hứng cho xu hướng thời trang hiện nay.

MV 'Baby One More Time' - Britney Spears

MTV News cho biết mỗi món đồ giống trong video đều được bày bán ở chuỗi cửa hàng bách hóa Kmart của Mỹ và giá không quá 17 USD. "Ngày nay, Forever 21 bán những chiếc váy y hệt của Britney. H&M cũng vậy. Bạn sẽ phải canh mỗi khi những chiếc váy ấy xuất hiện vì số lượng chúng rất ít và hết hàng rất nhanh. Tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra nếu không có sức lan tỏa của video đó", nhà thiết kế Jordan Grossman nói.

Phong cách nữ sinh trong MV được yêu thích ở làng mốt suốt 20 năm qua.

Theo Grossman, các trang web như Halloweencostumes vẫn thường xuyên bán trang phục lấy cảm hứng từ video của nhãn hiệu Queen of Detention. Không chỉ trong dịp lễ Halloween, chúng còn xuất hiện trên đường phố hàng ngày. Trang Youtube của tín đồ Jessica Lee đăng tải video hướng dẫn cách ăn mặc sao cho quyến rũ hơn với phong cách này, thu hút người xem.

Nigel Dick, đạo diễn MV Baby One More Time, cho biết: "Ý tưởng ban đầu của tôi chỉ là quần jeans và áo phông. Lúc chúng tôi ở phòng thay đồ, Britney giơ đống quần áo lên và nói 'Tôi không thể mặc trang phục nữ sinh sao?'". Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People năm 2000, nữ ca sĩ kể khoảnh khắc đó: "Trang phục trông khá ngớ ngẩn và tôi nói với mọi người rằng hãy thắt sơ mi lên sẽ dễ thương hơn!".

Britney Spears sẽ trở lại Las Vegas (Mỹ) biểu diễn. Show lần này của cô có tên gọi "Britney: Domination", bắt đầu tại Nhà hát Park MGM, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8/2019.

Họa Mi