Top 10 người đẹp Miss Grand sẽ diện áo dài họa tiết bồ câu

Trước đêm chung kết Miss Grand International, Ngô Nhật Huy chia sẻ mẫu phác thảo trang phục dân tộc dành cho top 10 thí sinh đêm chung kết. Họ sẽ diễn áo dài trình diễn trước khi ban giám khảo chọn ra top 5 bước vào vòng vấn đáp.

Phác thảo áo dài cho top 10 Miss Grand của Ngô Nhật Huy.

Mỗi bộ áo dài lấy họa tiết chủ đạo là bầy chim bồ câu - biểu tượng hòa bình - sải cánh tung bay. Nền trắng là biểu tượng của bầu trời. Những chú bồ câu màu xanh được đính kết hơn 1.000 viên pha lê Swarovski. Cổ áo được nhà thiết kế cách điệu từ đôi cánh bồ câu. Trang phục có chất liệu voan mỏng nhiều lớp, tạo hiệu ứng bay bổng khi thí sinh catwalk.

Ngô Nhật Huy lên ý tưởng và thực hiện 10 bộ trang phục sau khi hoàn thành bộ quốc phục cho Huyền My - đại diện Huyền My. Anh cùng ban tổ chức cuộc thi thống nhất về hình ảnh chim bồ câu mang thông điệp hòa bình và quảng bá hình ảnh áo dài tới bạn bè quốc tế.

Trang phục được may theo số đo chuẩn, vải dễ co giãn, phù hợp với mọi phom dáng của các người đẹp. Trong đêm chung kết, ngay sau khi top 10 được công bố, êkíp của nhà thiết kế sẽ chuẩn bị trang phục trong hậu trường. Theo Ngô Nhật Huy, khi may áo dài cho các người đẹp Miss Grand, điều khó khăn là cấu trúc khung xương của thí sinh phương Tây khác với châu Á, buộc anh phải trừ hao thêm bớt, sử dụng vải chất liệu bốn chiều. Kinh phí đầu tư cho các bộ trang phục là hơn 100 triệu đồng.

Là nhà thiết kế theo sát cuộc thi, Ngô Nhật Huy chia sẻ trong mắt anh, nhiều thí sinh có thần thái hoa hậu, nhất là những người đẹp như Peru, Ấn Độ, Venezuela, Indonesia... Anh cũng để ý đến những hoàn cảnh thí sinh đặc biệt. Người đẹp Haiti từng kể với anh cô bật khóc vì nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà thiết kế Việt. Khi đi ăn cùng, anh chú ý thấy người đẹp Hong Kong - thí sinh gây tranh cãi về nhan sắc - thường ngồi một mình ưu tư nhưng trên sân khấu lại hoạt bát, tự tin.

Ngô Nhật Huy tốt nghiệp ngành thời trang. Đam mê áo dài từ nhỏ, ra trường, anh theo đuổi ước mơ cách tân bộ quốc phục. Ngô Nhật Huy từng hỗ trợ trang phục trong Hoa hậu Việt Nam 2014, giới thiệu tà áo dài tại Festival giao lưu văn hóa Quốc tế ở Pháp năm 2014...

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5 đến 25/10. Các thí sinh trải qua vòng thi trang phục dân tộc vào ngày 12/10 tại Quảng Bình, thi áo tắm tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 17/10. Phần sơ khảo diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết được tổ chức tối 25/10.

Miss Grand International có sự tham gia của khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2016, người đẹp Nguyễn Thị Loan của Việt Nam vào top 20 cuộc thi ở

