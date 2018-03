Thùy Trang - gái quê trở thành chân dài Việt đầu tiên làm mẫu cho Chanel

Thùy Trang làm mẫu cho Chanel / Thùy Trang làm mẫu cho Louis Vuitton

Ngày 3/10, Nguyễn Thùy Trang được chọn trình diễn cho Louis Vuitton ở buổi giới thiệu thiết kế dành cho các khách VIP. Bảy ngày sau, cô tiếp tục xuất hiện trong sự kiện tương tự của Chanel. Lần đầu một người mẫu Việt diễn catwalk cho hai nhà mốt danh giá thế giới, nhen lên hy vọng cho tương lai giới người mẫu trong nước.

Tuổi thơ và con đường đến với nghề mẫu không trải hoa hồng

Thùy Trang sinh ngày 23/10/1988 tại Buôn Mê Thuột trong gia đình nhà nông. Cô là chị cả của hai cậu em. Công việc đồng áng và trồng cà phê vất vả, nhưng chưa bao giờ bố mẹ Trang để cô động tay chân vì xót con gái. "Có hôm, tôi ra vườn hái cà phê, bị kiến cắn đau quá, kêu lên một tiếng. Bố không biết, lên tiếng trách mẹ sao lại để con làm việc". Ước nguyện lớn nhất của gia đình là Thùy Trang học hành thành tài.

Hết lớp 8, cô từ quê nhà lên thành phố Buôn Mê Thuột học tiếp và tham gia những buổi phụ đạo vì lo "không thi được lên cấp ba". Sau đó, cô học đại học ngành kế toán ở Sài Gòn theo lời khuyên của bố mẹ.

Thùy Trang cao 1,78 m với số đo 83-63-90 cm.

Cô từng trốn nhà theo bạn đi học làm mẫu tại Nhà Văn hóa Thanh niên ở TP HCM. Biết chuyện, gia đình cô phản đối quyết liệt vì cho rằng nghề này nguy hiểm, vì vậy, theo được hai tuần, cô bỏ học. Nhưng nghề mẫu vẫn bám lấy cô. Cao 1,78 m, chân dài nhận được rất nhiều show ở các sự kiện trong và ngoài trường học. Lúc đó, dẫu chưa đam mê nghề, cô nhận lời đi diễn vì không muốn trải qua "cảm giác ruột đau như cắt khi cầm tiền của bố mẹ".

Người mẫu được biết đến lần đầu khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2011. Trong một lần đi cà phê với bạn, cô tình cờ gặp người quay phim bên êkíp chương trình và được đưa tờ đăng ký. Năm đó, cô dừng chân ở top 4 và hài lòng với kết quả bởi vốn chỉ dám nghĩ mình dừng chân ở Top 10.

Được các chuyên gia của làng mốt đánh giá cao về thần thái, khả năng catwalk, nhưng cô chưa bao giờ tự tin. "Từ lớp 6 tôi đã cao vượt trội. Tôi nghĩ mình giống bố vì bên nội có người cao tận 1,9 m. Khi tôi đi học, mọi người cứ nhìn ngó vì tôi cao quá. Ai cũng bảo sao không đi thi hoa hậu hay người mẫu. Do chưa ý thức rõ về bản thân, tôi luôn nghĩ mình xấu xí". Vì thiếu tự tin, cô mất bốn năm loay hoay mới gây dựng được tên tuổi.

Năm 2012, Thùy Trang trúng casting cho Asia's Next Top Model theo sự giới thiệu của công ty quản lý lúc bấy giờ - BeU Model. Cô dừng chân ở top 9 vì vốn tiếng Anh kém. Một người bạn nước ngoài ở cuộc thi giới thiệu cô đến với một công ty quản lý người mẫu Hong Kong, Thùy Trang sang tận nơi xin việc nhưng không được chào đón. Cô càng tự ti, trở về Việt Nam sống bằng nghề làm mẫu ảnh cho tạp chí, báo với mức cát-xê 500.000 đồng.

Năm đó, cô vướng sự cố bị bạn trai Hàn Quốc tung hình ảnh nhạy cảm. Cú sốc khiến người mẫu hạn chế liên lạc với mọi người, không dám tìm kiếm tên mình trên mạng trong suốt ba năm. Công ty BeU Model cũng chấm dứt hợp đồng với cô.

"Thương con, sợ con làm chuyện dại dột, bố mẹ tôi cố gắng giấu hết điện thoại, laptop để tôi không đọc tin tức tiêu cực. Tôi đã khóc nức nở khi nhận tình yêu thương ấy. Hồi đầu khi ngồi một mình, ngày nào tôi cũng khóc khi biết bạn bè, đồng nghiệp thân thiết vẫn đứng về phía tôi", Thùy Trang tâm sự.

Thùy Trang xuất hiện trên Vogue với phong cách ấn tượng khi đi casting cho Paris Fashion Week tháng 3/2016. Ảnh: Vogue.

Nhưng một cánh cửa khép lại, cánh cửa khác lại mở ra. Thùy Trang vẫn luôn tâm niệm ở hiền ắt sẽ gặp lành. Việc tham gia Asia's Next Top Model vô tình đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Một ngày của năm 2014, Thùy Trang bất ngờ nhận được tin nhắn trên Facebook từ một công ty quản lý người mẫu bên Singapore. "Họ nói đã thích tôi từ Asia's Next Top Model và tìm tôi suốt từ năm 2012. Khi liên hệ với công ty quản lý của tôi ở Việt Nam, họ nhận được một bức ảnh của người khác. Họ mời tôi sang đó một tháng làm việc và ký hợp đồng".

Trúng bốn show ở Singapore Fashion Week 2014 là động lực lớn để Thùy Trang lên kế hoạch hoạt động ở nước ngoài. Tháng 9/2015, Milan Fashion Week là nơi đầu tiên chào đón cô gái 27 tuổi. Với số tiền gom góp trong nhiều năm, cô sang Milan và trúng bốn show, trong đó có show của hãng mốt nổi tiếng Stella Jeans và một show của nhà thiết kế Trung Quốc có siêu mẫu Miranda Kerr biểu diễn mở màn.

Trở thành người mẫu Việt đầu tiên làm cho Chanel, Louis Vuitton

Thùy Trang tự nhận có duyên với Chanel. Trong lần đầu đến Milan năm 2015, cô tiết lộ đã được làm việc cho hãng mốt Pháp. Lúc đó, cô mới chỉ là người mẫu trong đoạn quay quảng cáo cách trang điểm của Chanel. Trong ba tháng ở Milan, cô chụp hình cho Max Mara, diễn cho tiệc riêng của Marc Jacobs.

Sau Milan, Thùy Trang quyết tâm thử sức với Paris Fashion Week 2016. Từ một cô gái không biết nói tiếng Anh, tự ti về ngoại hình, cô nhận được hàng loạt công việc mà bất kỳ người mẫu Việt nào cũng thèm khát: ký hợp đồng với công ty Karin Models, trình diễn cho Rahul Mishra, quay quảng cáo nước hoa Chanel No.5 trứ danh, quay quảng bá mỹ phẩm Lancome. Cô còn trúng quảng cáo son cho Dior nhưng phút cuối phải sang Milan làm việc gấp.

Thùy Trang (trái) ở hậu trường buổi diễn đặc biệt cho khách hàng của Chanel đầu tháng 10 năm nay.

Tháng 10 năm nay, khi đang đi dạo ở Paris Fashion Week, cô lọt vào "mắt xanh" đại diện một công ty quản lý quyền lực của làng mốt thế giới - Women Management - và được mời ký hợp đồng. Nhờ đó, người đẹp được chọn catwalk cho Louis Vuitton và Chanel ở những buổi trình diễn đặc biệt dành cho các khách hàng sau show chính. Cô vốn đã gửi hồ sơ cho công ty này từ mấy năm trước nhưng không được hồi âm, nên khi được nhận, cảm giác của cô là "chỉ muốn xỉu vì hạnh phúc".

Là sự kiện khắc nghiệt nhất so với ba tuần lễ London, New York và Milan, Paris Fashion Week quy tụ những show diễn đỉnh cao, các nhà mốt lừng danh bậc nhất. Đó là điểm đến mơ ước của các người mẫu và sự hoàn hảo. Cũng giống như các người mẫu quốc tế, Thùy Trang đi casting trung bình 9 show một ngày và không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với cô gái.

* Thùy Trang dẫn đầu màn kết show Talbot Runhof Xuân Hè 2018

Talbot Runhof Xuân Hè 2018

Câu cửa miệng của Thùy Trang là: "Tôi không còn trẻ nữa". Trong môi trường khắc nghiệt của nghề người mẫu, tuổi tác là nỗi ám ảnh lớn. Ý thức rõ điều này, Thùy Trang theo đuổi giấc mơ đến với các sự kiện thời trang ở Milan, New York hay Paris với quyết tâm cao cùng tâm lý "không còn gì để mất".

Cô nhớ lại giai đoạn mỗi ngày chỉ ăn ngũ cốc và salad, tập thể dục hàng ngày để khiến thân hình gầy khô, góc cạnh nhưng vẫn tràn đầy sức sống theo tiêu chuẩn của các hãng mốt ở Paris. Cô tự hào và tự tin khi được các chuyên gia quốc tế nhận xét có một gương mặt đậm Á đông, phong cách đa dạng, phù hợp nhiều chủ đề họ tìm kiếm. Họ yêu thích và đã chọn cô.

Thùy Trang vừa từ Paris (Pháp) về TP HCM để chuẩn bị trình diễn cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2017 ở Hà Nội vào cuối tháng 10. Tháng 12 sắp tới, người mẫu sẽ trở lại Pháp diễn cho Chanel. Cô tin Women Management sẽ mở ra nhiều cơ hội mới tuyệt vời mà chắc chắn cô không thể bỏ qua.

Nói về thành công, người mẫu nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng: "Cứ đi rồi sẽ đến".

Ý Ly