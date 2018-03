Thời trang Paltal tặng 100.000 đồng nhân dịp 8/3

Nhằm tôn vinh phái đẹp nhân ngày 8/3, thương hiệu thời trang Paltal tặng 100.000 đồng tiền mặt cho khách hàng khi mua sản phẩm tại các shop trên toàn quốc và hệ thống online. Ưu đãi áp dụng cho các dòng áo khoác chống nắng UV, thời trang đồ mặc nhà, áo ngủ, áo lá, nội y… chất liệu cotton cao cấp, thun lạnh, lụa nhung… cho mỗi đơn hàng từ 699.000 đồng. Chương trình kéo dài từ 1/3 đến 11/3 hoặc đến khi hết hàng và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. Đây là dịp để cánh mày râu thể hiện tình yêu thương đối với một nửa của mình bằng những chiếc áo khoác chống tia UV, áo ngủ cao cấp, đồ bộ mặc nhà chất liệu đa dạng cotton, thun lạnh, voal lưới... quyến rũ.

Gần 20 năm qua, Paltal không ngừng mang đến những sản phẩm thời trang cao cấp an toàn cho sức khỏe, như dòng áo khoác chống tia tử ngoại UV 99% theo tiêu chuẩn quốc tế - Ultraviolet Protection AATCC 183 - 2014, những mẫu đồ bộ, nội y an toàn cho da với chứng nhận không chứa Formaldehyde -Determination of Formaldehyde (BS EN ISO 14184-1:2011). Thương hiệu sở hữu hệ thống hơn 600 địa điểm mua hàng trên toàn quốc. Chi tiết xem tại website hoặc hotline:1900.63.63.09 - 0944.85.18.18.

Một số mẫu đồ mặc nhà cao cấp từ Paltal:

Áo khoác chống tia UV đến 99%, bảo vệ làn da chị em ACNCC 051 9908.

Thoải mái trong mọi hoạt động hàng ngày hay chơi thể thao cùng bộ lửng cá tính BLTN 054 2906.

Trẻ trung năng động với độ dài tay ngắn phong cách thể thao năng động BDTN 023 1187.

Bộ đùi cotton trẻ trung, giúp bạn gái thoải mái trong mọi hoạt động BDDB 025 3584.

Dịu dàng quyến rũ cùng bộ dài tay ngắn lấy cảm hứng từ hoa trà BDTN 023 1141.

Cá tính cùng bộ dài tay ngắn kẻ sọc nổi bật BDTN 053 1210.

Mẫu bộ dài tay ngắn BDTN 013 0705 dành cho quý cô yêu thích sự sang trọng.

Duyên dáng khoe dáng thon cùng áo cùng gợi cảm ANB 242 0111.

Áo lá học sinh dành cho các bé gái ALHS 209 8848.

Gợi cảm với đồ nội y an toàn cho da AN 106.

(Nguồn: Paltal)