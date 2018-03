Thí sinh Colombia đăng quang Người mẫu Quốc tế

Hoàng Thùy cao nổi trội tại Top Model of the World / Hoàng Thùy vào top 15 Model of the World

Đêm chung kết Top Model of the World diễn ra tại El Gouna, Ai Cập hôm 11/4. Tania Valencia vượt qua 44 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để giành danh hiệu Người mẫu Quốc tế. Chân dài Colombia sinh năm 1990, cao 1,76m, số đo ba vòng 85 - 62 - 93.

Những khoảnh khắc thời trang của Tania Valencia Cuero.

Đại diện Puerto Rico về nhì và người đẹp Nam Phi giành vị trí thứ ba. Năm ngoái, chiến thắng thuộc về người đẹp Carribe Monica Palacios.

Tania Valencia trong cuộc thi.

Top Model of the World là cuộc thi tìm kiếm người mẫu danh giá trên thế giới, nhằm lựa chọn những người mẫu tài năng và chuyên nghiệp. Cuộc thi được tập đoàn Globana tổ chức từ năm 1993 ở Miami, Mỹ. Ngày nay, Top Model of the World thuộc quyền sở hữu của Tổ chức sắc đẹp thế giới (World Beauty Organization).

Song Ngư