Thành viên Haute Couture của Pháp tham gia tuần thời trang Việt Nam

Nhà mốt XUAN của Nguyễn Xuân Thu sẽ mở màn Tuần thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017. Sự kiện kéo dài từ 25 đến 28/4 tại TP HCM.

Bộ sưu tập Haute Couture của XUAN trên Vogue Pháp

Thành viên Haute Couture của Pháp sẽ mở màn Tuần thời trang Quốc tế

Nhà thiết kế chia sẻ: "Tôi mang trong mình dòng máu Việt, đóng góp được gì cho quê hương tôi rất sẵn sàng. Tham dự tuần lễ thời trang là dịp để tôi trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, để thấy được sự phát triển, lớn mạnh và văn minh của đất nước nơi tôi sinh ra. Tôi thật sự hào hứng và mong chờ ngày được xuất hiện".

Sinh ra tại Việt Nam, Xuân Thu lớn lên ở Hà Lan và đang sinh sống, làm việc tại Paris (Pháp). Cô trưởng thành trong gia đình chuyên làm nghề thủ công truyền thống. Cha mẹ cô thành lập một công ty dệt tại Hà Lan.

Năm 1999, cô tốt nghiệp Học viện Charles Montaigne ở Amsterdam. Từ năm 2000, nhà mốt XUAN do cô sáng lập đã tổ chức nhiều hoạt động trưng bày nghệ thuật ở Paris, Hà Lan và New York. Các bộ sưu tập đã được bán ở Paris, Berlin, Milan, Barcelona, ​​Los Angeles, New York và Tokyo.

Nhà thiết kế Xuân Thu (phải) và bà Quỳnh Trang - Chủ tịch Tuần thời trang quốc tế Việt Nam.

Năm 2008, Xuân Thu trở thành thành viên của Hiệp hội Haute Couture ở Paris sau khi trải qua một quá trình đáp ứng những tiêu chí, điều kiện khắt khe. Cô là nhà thiết kế gốc Việt đầu tiên trong tổ chức này bên cạnh các thành viên danh tiếng như Armani, Elie Saab, Versace, Valentino, Iris van Herpen, Zuhair Murad... Hồi tháng 1, cô giới thiệu bộ sưu tập dòng couture Xuân Hè 2017 với tư cách thành viên của hiệp hội.

* Một số mẫu thiết kế của Xuân Thu trên tạp chí quốc tế

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017 sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động street style trước thềm mỗi đêm diễn. Người được bình chọn có phong cách đường phố đẹp nhất trong ngày sẽ nhận được vé xem show diễn hôm đó.

