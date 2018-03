Siêu mẫu Lukkade: 'Tôi diễn không cát-xê vì quý nhà thiết kế Việt'

Lukkade là người mẫu Mỹ gốc Thái Lan. Sinh năm 1972, chị từng học Đại học Assumption (Bangkok) và tốt nghiệp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Năm 1992, Lukkade đăng quang cuộc thi Miss Thailand World (Hoa hậu Thế giới Thái Lan) và Miss Continental Queens Asia & Oceania (Hoa hậu xuyên lục địa châu Á và châu Đại Dương). Lukkade nổi tiếng trong ngành giải trí Thái Lan không chỉ với tư cách là một người mẫu, diễn viên mà còn là huấn luyện viên The Face. Phong cách đanh đá, sắc sảo và xông pha trên ghế "nóng" của chị đã thu hút nhiều khán giả đến với chương trình. Người đẹp từng đến Việt Nam tìm gương mặt cho show The Look của Việt Nam và xuất hiện trong tập đầu The Face 2017.