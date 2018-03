Siêu mẫu Lukkade đến Việt Nam biểu diễn cho Chung Thanh Phong

Minh Tú hóa nữ thần trong show mới của Chung Thanh Phong / Loạt sao quốc tế tỏa sáng với váy áo của nhà thiết kế Việt

Siêu mẫu gốc Thái Lan sẽ tới TP HCM trong hôm nay (12/12) theo lời mời của nhà thiết kế.

Người mẫu Lukkade.

Lukkade (tên thật: Metinee Kingpayom) là người mẫu Mỹ gốc Thái Lan. Sinh năm 1972, Lukkade từng theo học tại Đại học Assumption (Bangkok) và tốt nghiệp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Năm 1992, Lukkade Metinee đăng quang cuộc thi Miss Thailand World (Hoa hậu Thế giới Thái Lan) và Miss Continental Queens Asia & Oceania (Hoa hậu xuyên lục địa châu Á và châu Đại Dương).

Lukkade nổi tiếng trong ngành giải trí Thái Lan không chỉ với tư cách là một người mẫu, diễn viên mà còn là huấn luyện viên The Face. Chính phong cách đanh đá, sắc sảo và xông pha trên ghế "nóng" của cô đã lôi kéo nhiều khán giả cho chương trình. Người đẹp từng đến Việt Nam tìm gương mặt cho show The Look của Việt Nam và xuất hiện trên ghế "nóng" The Face 2017.

* Lukkade tại The Face Việt Nam 2017

Dấu ấn Lukkade ở The Face Việt Nam 2017

Ngoài Lukkade, Hồ Ngọc Hà cũng là người truyền cảm hứng lớn cho Chung Phong trong bộ sưu tập lần này. Chung Thanh Phong cho rằng Hồ Ngọc Hà có thể khiến cho mỗi thước lụa, mét vải khoác trên người cô đều trở nên đẳng cấp. Vẻ quý phái, quyến rũ của nữ ca sĩ cũng phù hợp với tinh thần của bộ sưu tập.

Hồ Ngọc Hà và nhà thiết kế Chung Thanh Phong (trái).

Show diễn thứ ba của Chung Thanh Phong - "She's A Goddess" - lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vĩnh cửu của các nữ thần. Bộ sưu tập muốn truyền tải thông điệp: "Hãy tôn vinh người bạn yêu như một nữ thần".

Chương trình diễn ra vào tối 13/12 tại TP HCM.

Ý Ly