Show thời trang của Đỗ Mạnh Cường trình diễn nhạc live

Trong show diễn Thu Đông 2016, Đỗ Mạnh Cường dùng nhạc live để phần trình diễn của các người mẫu thăng hoa, thú vị hơn. Cách dàn dựng này không mới trong các show diễn thời trang ở quốc tế. Nhưng tại Việt Nam, không nhiều người chọn cách này.

Việc trình diễn trên nền nhạc live khó khăn vì cần sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp của cả êkíp. Trong đó, kỹ năng trình diễn của người mẫu được đặt lên hàng đầu. Những ngày qua, các người mẫu phải rèn luyện, tập bước đi khớp với nhạc.

Show thời trang mới của Đỗ Mạnh Cường sử dụng tiếng đàn piano được chơi trực tiếp trên sàn diễn.

Người đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho show diễn The Little Black Dress nghệ sĩ piano Phó An My. Cô được xem là người đặc biệt không chỉ bởi tài năng mà còn qua tính cách, tâm hồn đậm chất nghệ sĩ.

Phó An My tốt nghiệp piano loại xuất sắc tại M. Phillips Bach - một trong những trường đào tạo âm nhạc có tiếng ở Đức. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi song tấu piano - clarinet ở Berlin năm 1996, tham gia giảng dạy tại Đại học Nanning (Trung Quốc).

Nghệ sĩ Phó An My (trái) và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

The Little Black Dress (Huyền thoại những chiếc đầm đen) là show diễn thứ chín trong sự nghiệp của Đỗ Mạnh Cường. Bộ sưu tập gợi nhớ đến tuyên ngôn thời trang mạnh mẽ dành cho phái đẹp trong những năm 1930 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng ấy sẽ được nhà thiết kế biến tấu trong dòng chảy của thời trang hiện đại.

Đồng hành với Đỗ Mạnh Cường trong dự án này là giám đốc sản xuất Phạm Huy Cận, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đạo diễn catwalk Xuân Lan. Sự kiện diễn ra vào 9/12 tại TP HCM.

Ý Ly