Sành điệu ngày Valentine cùng Versace Jeans và Just Cavalli

Dịp Valentine năm nay, Just Cavalli đã mix lại các mẫu thiết kế và cho ra đời những bộ đôi thời trang cao cấp dành riêng cho các cặp đôi. Bộ sưu tập xuân hè của thương hiệu với các mẫu thiết kế giới hạn số lượng sẽ là món quà độc đáo với ý nghĩa "the one & only".

Ngoài ra, khi đến cửa hàng mua sắm trong ngày 13 và 14/2, khách hàng còn được nhận nhiều quà tặng. Cửa hàng cũng mang đến lựa chọn khác gồm các món phụ kiện cao cấp như túi xách, thắt lưng, kính mát.

Địa chỉ cửa hàng:

- Tầng 2 TTTM Takashimaya, 65 Lê Lợi, quận 1, TP HCM

- Tầng 3 TTTM Tràng Tiền Plaza, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội