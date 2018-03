Rừng hoa đào 7 tỷ đồng khoe sắc trong show 10 năm của Đỗ Mạnh Cường

Hoa hậu Kỳ Duyên làm vedette trong show Đỗ Mạnh Cường / Dàn mỹ nhân 'nhuộm' đỏ show Đỗ Mạnh Cường

Đỗ Mạnh Cường tổ chức show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề vào tối 30/12 tại TP HCM. Với The Muse 2, sắc đỏ tràn ngập từ thiết kế đến sân khấu và trang phục quy định của khách mời, mang đến sức sống, sự ấm cúng nhưng cũng đầy kích thích.

The Muse 2 là cuộc chơi có sức đầu tư lớn nhất của Đỗ Mạnh Cường từ trước tới nay. Tổng chi phí cho show diễn lên đến 10 tỷ đồng (không tính chi phí cho yếu tố con người). Trong đó, riêng phần sân khấu tốn 7 tỷ.

Tăng Thanh Hà tái xuất sàn catwalk sau 4 năm

Hơn 20h30, khi tấm màn che kín sân khấu được giật xuống, khán giả ồ lên thích thú khi trước mắt họ là rừng hoa đào cách điệu đỏ rực rỡ và đầy chất thơ. Nhà thiết kế sinh năm 1981 cho biết hoa đào gắn liền với mảnh đất Hà Nội - nơi anh sinh ra và trưởng thành. Loài hoa này còn tượng trưng cho mùa xuân, sức sống và những điều tốt đẹp, may mắn. Anh muốn gửi gắm những điều này tới khán giả khi nhìn lại chặng đường 10 năm qua, cũng là để bắt đầu một hành trình mới đầy hứa hẹn, khi năm mới 2018 đang đến rất gần.

30 gốc đào với 100.000 cành bằng nhựa composite được làm như thật, trải đều trên sàn diễn hình vuông. Chúng được sản xuất tại Bình Dương trong sáu tháng qua. Hơn 200 nhân công lắp ghép từng cánh hoa vào cành để tạo nên khu vườn nhân tạo đẹp mắt. Để có màu đỏ ưng ý, Đỗ Mạnh Cường và êkíp phải nhuộm lại hoa. Nhà thiết kế còn kỹ tính khi sử dụng đất, cát và cỏ thật để đắp thành sân khấu. Còn đường băng dài 250 m của các người mẫu được đóng bằng gỗ tái sử dụng.

Sàn diễn The Muse 2 có diện tích lên đến 1.700 mét vuông. Phần khung sắt để dựng nặng đến 200 tấn. Trong khi đó, phần khán đài với 2.000 chỗ ngồi tiêu tốn đến 100 tấn sắt và thép. Phần khung ánh sáng cho sàn diễn có số lượng đèn chiếu gấp sáu lần những show diễn khác.

Có một điểm thú vị trong cách chơi ánh sáng ở sân khấu lần này. Để tạo hiệu ứng ánh sáng tự nhiên, lần đầu tiên Đỗ Mạnh Cường sử dụng 20 cây đèn Spacelight 6000W chuyên dùng cho các phần quay đại cảnh ngoài trời trong điện ảnh, dưới sự sắp đặt tài tình của đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Khán giả có thể thấy rõ sự chuyển động của ánh sáng trong phần mở màn và những đoạn ngắt nghỉ giữa các phần trình diễn. Khi show diễn bắt đầu, hơn 100 người mẫu đứng dưới những gốc đào cổ thụ, lúc này hiệu ứng đèn mô phỏng những tia nắng đầu tiên của một ngày mới hòa quyện trong tiếng chim hót líu lo. Còn ở những phần sau, ánh sáng được điều chỉnh tinh tế để mô phỏng nắng và ánh sáng của buổi chiều.

Tăng Thanh Hà (trái), Kỳ Duyên là hai nàng thơ diễn ở vị trí đặc biệt trong show diễn. Ảnh: Kiếng Cận.

Cách đây sáu năm, vào năm 2012, Đỗ Mạnh Cường tổ chức show cá nhân đầu tiên với tên gọi The Muse (Nàng thơ). Với show kỷ niệm 10 năm, anh lấy lại tên gọi đó để tri ân những phụ nữ đã truyền cảm hứng cho mình, những người đồng hành với anh trong suốt chặng đường đó. Điều này được thể hiện rõ qua những nhân vật xuất hiện trên sàn catwalk lẫn các thiết kế.

Nàng thơ Tăng Thanh Hà là người giữ vị trí mở màn. Sự xuất hiện của nữ diễn viên là một bất ngờ vì người đẹp vắng bóng trong các hoạt động của làng giải trí kể từ khi lập gia đình. Diện chiếc váy bồng bềnh in hoa gợi nhớ bộ sưu tập Le Jardin, bà mẹ hai con bước đi trong thần thái tự tin. Phần trình diễn của cô nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Hoa hậu Kỳ Duyên, Lê Thúy, Lê Xuân Tiền đảm nhận vị trí kết show. Nếu Kỳ Duyên là gương mặt mới đồng hành với nhà thiết kế diễn ở vị trí vedette, Lê Thúy và Lê Xuân Tiền đã là hai cái tên quen thuộc, gắn liền với chặng đường làm nghề của Đỗ Mạnh Cường.

Nàng thơ của Đỗ Mạnh Cường còn là những khách mời - khách hàng thân thiết của anh. Nhà thiết kế bày tỏ sự trân trọng, biết ơn họ khi tái hiện những mẫu thiết kế đặc sắc thuộc diện "cháy hàng" trên sàn diễn qua hai trên tổng số năm phần biểu diễn.

100 thiết kế ấn tượng của Đỗ Mạnh Cường trong 10 năm sự nghiệp được tái hiện trên sàn diễn với màu đỏ. Ảnh: Kiếng Cận.

Các thiết kế được tái hiện trên tông màu đỏ đa chất liệu. Cánh bướm dập dềnh trên thớ vải lụa bóng mờ. Kẻ sọc, chấm bi choáng ngợp. Hoa cúc, hoa hồng... trổ bông. Tua rua hoang dại. Nơ khổng lồ đầy kiêu hãnh trên cầu vai và vòng eo. Và những trái tim yêu như đang nhảy múa theo từng bước đi của người mẫu... Tất cả họa tiết đặc trưng từ năm 2012 đến nay được Đỗ Mạnh Cường kể lại rành rọt trong phần một. Một câu chuyện cũ nhưng không nhàm chán nhờ màu sắc, cách chọn vải, cách sắp đặt những tông màu đậm nhạt cạnh nhau. Chúng được nhặt từ những bộ sưu tập: Butterfly, Sea of memory, The Twins, La Vie En Rose, Love, Countryside và Life in Color.

Phần hai gồm những trang phục được yêu thích và bán chạy nhất trong 10 năm qua của Đỗ Mạnh Cường. Đó là váy tay chuông, váy bodycon, váy ballon như những đám mây… Người mẫu thỏa sức phô bày trên sàn diễn với giày gót nhọn thanh mảnh hay những đôi platform chắc nịch. Phần ba mang đến trang phục trẻ em, phần bốn là những thiết kế dành cho nam giới. Chàng thơ Lê Xuân Tiền cùng dàn mẫu nam diện những thiết kế phá cách như váy, quần âu, vest, suit mang đậm ngôn ngữ thời trang, cái tôi của Đỗ Mạnh Cường.

Như thường lệ, phần cuối là những thiết kế theo phong cách Avant-Garde (tiên phong, điên loạn, phá vỡ mọi chuẩn mực, ngông cuồng). Đây được xem là một thế mạnh và nét đặc trưng của Đỗ Mạnh Cường. Khá nhiều khán giả vỗ tay, bày tỏ sự thích thú khi trông thấy những hình thù kỳ quái lần lượt xuất hiện. Tất cả phom dáng trang phục bình thường được cắt cúp, xử lý chất liệu đặc biệt, dựng phom khác thường, phá vỡ quy tắc, đem tới cái nhìn mới.

Đỗ Mạnh Cường bên con trai nuôi, nàng thơ Lê Thúy (trái), Kỳ Duyên và chàng thơ Lê Xuân Tiền. Ảnh: Kiếng Cận.

Hơn tất thảy, The Muse 2 là món quà vô giá mà Đỗ Mạnh Cường gửi đến mẹ - người phụ nữ truyền cảm hứng trong suốt cuộc đời anh. Bà Hà Minh vừa từ Mỹ trở về Sài Gòn hôm 27/12 để ủng hộ con trai. Trong mắt chàng trai Hà Nội, mẹ anh rất thời trang và là người đưa anh đến với nghề. Trong những năm 1980 - 1990, bà thường mặc áo khoác trùm rộng, quần jeans, mang bốt cao, mái tóc xù, gương mặt trang điểm với phong cách rất riêng. Hình ảnh người phụ nữ cưỡi chiếc xe 67 vất vả mưu sinh ở xứ người, lo cho anh ăn học bên Pháp nhắc nhở Đỗ Mạnh Cường về tình yêu, sự hy sinh, những nỗ lực và nghiêm túc trong nghề.

"10 năm qua, điều tôi tâm đắc nhất là tôi đã làm mẹ tự hào. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tôi đã phải cố gắng đến mức nào. Tôi biết ơn mẹ vô cùng, nếu mẹ không hy sinh quá nhiều, tôi không có được ngày hôm nay. Tôi tự hào về bản thân là một nhà thiết kế khiến thị trường Việt Nam sôi động, tạo ra những xu hướng được mọi người đón nhận, khiến khách hành của tôi yêu thích", Đỗ Mạnh Cường tâm sự.

Kết thúc show, nhà thiết kế mặc một chiếc áo gắn những bông hoa hồng màu đỏ ruby đậm sâu của Comme des Garcons - nhà mốt nổi tiếng mà anh yêu thích. Anh nhắc tới mẹ, trong khi bé Nhím - con trai nuôi bé bỏng - lém lỉnh tạo dáng trước ống kính và chơi đùa với Lê Thúy. Nói xong, anh ôm con vào lòng.

