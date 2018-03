Ralph Lauren bị kêu gọi tẩy chay vì thiết kế váy cho vợ Donald Trump

Đầm xa xỉ của 16 đệ nhất phu nhân Mỹ khi chồng nhậm chức / Tủ đồ hiệu của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump

Nhà thiết kế nổi tiếng của Mỹ đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều khi thiết kế bộ váy xanh da trời bằng len lông dê cho Melania Trump. Đệ nhất phu nhân Mỹ diện thiết kế này trong lễ nhậm chức của chồng hôm 20/1 tại Mỹ. Giới chuyên môn nhận định bà Trump chọn màu xanh thanh bình để mong muốn được yên ổn khi nhận vị trí mới.

Bộ váy xanh của Ralph Lauren thực hiện cho Melania Trump trong lễ nhậm chức của chồng hôm 20/1 nhận được đánh giá cao về thẩm mỹ.

Trên mạng xã hội Twitter, một số người dân phản ứng dữ dội với những lời bình luận: "Thật xấu hổ. Tôi sẽ ném hết đồ của Ralph Lauren vào thùng rác", "Hãy tẩy chay Ralph Lauren", "Ralph Lauren thật đáng xấu hổ khi may váy cho Melania Trump mà không đứng về phía phụ nữ Mỹ"....

Một số khác lại bày tỏ quan điểm ủng hộ một cách khách quan: "Tôi sẽ mua đồ của Ralph Lauren nhiều hơn và tiếp tục ủng hộ người đàn ông tài giỏi này", "Ralph Lauren, cảm ơn ông vì đã thiết kế cho Melania Trump. Bộ váy được ca ngợi ở khắp nơi trên thế giới. Tôi ước gì có thể mặc đồ của ông"...

Bị kêu gọi tẩy chay khi thiết kế cho Melania Trump, nhưng nhà thiết kế lại nhận được sự đồng tình với bộ suit trắng mà bà Hillary Clinton mặc vào hôm đó. Cả cây trắng của bà Clinton được cho là thể hiện lập trường phi chính trị.

Trong khi có hai làn sóng phản ứng khác biệt, các nhà phê bình thời trang lại ca ngợi các thiết kế của Ralph Lauren vì đã có tiếp cận khách quan khi thực hiện trang phục cho cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Ralph Lauren bị tẩy chay khi may đồ cho Melania Trump bởi những lời lẽ phân biệt chủng tộc giới tính, bài xích người ngoại quốc của Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái. Nhà thiết kế người Pháp Sophie Theallet từng tuyên bố: "Là người ủng hộ cho sự đa dạng, tự do cá nhân cũng như tôn trọng mọi phong cách sống, tôi sẽ không may, bán đồ hay để bất kỳ sản phẩm nào của mình liên quan đến đệ nhất phu nhân Mỹ lần này. Tôi kêu gọi các đồng nghiệp làm điều tương tự".

Mới đây, nhà thiết kế Tom Ford nói mỉa trên tờ Elle: "Nếu Melenia trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ, tốt nhất bà nên mặc những bộ đồ vừa tiền thôi, được gia công nội địa và phù hợp với đa số người dân Mỹ. Còn những thiết kế của hãng tôi đều là hàng nhập khẩu tại Italy, rất đắt tiền. Tôi không nghĩ bà ấy nên mặc những bộ đồ sang trọng như vậy, vì nó hoàn toàn khác biệt với người dân".

Ralph Lauren sinh năm 1939 tại New York trong một gia đình người Do Thái nhập cư. Năm 1967, ông bắt đầu thiết kế cà vạt cho đàn ông với thương hiệu Polo. 5 năm sau đó, Ralph cho ra đời dòng áo polo kinh điển làm từ vải thun, tay cộc, cổ gập cùng hình ảnh đại diện cho môn thể thao quý tộc ở Anh một thời. Năm 2010, nhà thiết kế được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trao huân chương cao quý của quốc gia này là "Chevalier de la Legion d'honneur" (tạm dịch: Bắc đẩu bội tinh) vì những cống hiến của ông cho ngành thời trang. Đầu 2015, ông được Forbes bầu chọn là người giàu thứ 155 trên thế giới với số tài sản trị giá 8 tỷ USD.

