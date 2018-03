Phong cách lịch lãm, hiện đại của quý ông Uomo

Đối với khách hàng muốn có những trải nghiệm đặc biệt và mang tính cá nhân, Uomo Group cung cấp dịch vụ may đo Su Misura đúng chuẩn made in Italy. Tất cả trang phục Su Misura đều được thực hiện thủ công bởi các bậc thầy danh tiếng của Italy với nét đặc trưng về truyền thống may đo lâu đời của đất nước. Ngoài ra, hơn 2.000 loại vải cao cấp đến từ các nhà sản xuất vải nổi tiếng tại châu Âu cũng được sử dụng trong dịp này.