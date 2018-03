'Nữ hoàng dệt kim' của Pháp qua đời ở tuổi 86

Sonia Rykiel qua đời tại nhà riêng ở Pháp hôm 25/8 (giờ địa phương). Con gái bà cho biết bà ra đi sau thời gian dài chống chọi với chứng rối loạn chức năng vận động.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đau buồn trước sự ra đi của nhà thiết kế lỗi lạc. "Phong cách của bà mãi là biểu tượng cho sự hài hòa giữa màu sắc với thiên nhiên, sự tươi mới và sáng sủa", ông chia sẻ. Francois Hollande gọi Sonia Rykiel là người tiên phong vì những đóng góp cho ngành công nghiệp thời trang.

Sonia Rykiel và con gái là Nathalie Rykiel ra chào khán giả trong một show diễn năm 2008. Ảnh: Nytimes

Sonia Rykiel sinh ngày 25/5/1930. Bà mở cửa hàng đồ ứng dụng đầu tiên vào năm 1968 tại Paris. Các trang phục do Sonia thiết kế thường có màu sắc nổi bật hoặc in kẻ ngang trắng đen kiểu French Breton đặc trưng. Đặc biệt, tất cả đều được tạo ra bởi kỹ thuật dệt kim. Nổi bật là các loại váy ôm sát, áo len thun hay áo len có phần dưới cánh tay được may cao hơn nhằm giúp vai, người trông nhỏ hơn và chân dài hơn.

Trang phục của bà hướng tới những phụ nữ luôn tự hào về thiên chức làm mẹ, có đời sống tình dục tinh tế và quá bận rộn để chạy theo các nhà thiết kế mới nổi. Đó là những phụ nữ luôn muốn vẻ ngoài hợp thời nhưng ưu tiên cuộc sống thực tại hơn các trào lưu phù phiếm.

Trong một lần phỏng vấn New York Times năm 1987, khi mô tả bản thân, Sonia Rykiel nói: "Mong manh nhưng mạnh mẽ. Chúng tôi là những người phụ nữ lao động. Nhưng chúng tôi cũng bận tâm về con cái, đàn ông, việc nhà và cả tỷ việc khác. Tôi sẽ cố gắng giải thích tất cả qua trang phục của mình".

Thiết kế của Sonia Rykiel được nhiều ngôi sao yêu thích như Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve hay Francoise Hardy.

Năm 1995, con gái bà là Nathalie thay mẹ làm giám đốc sáng tạo và quản lý thương hiệu. Trong những thập kỷ sau đó, nhà mốt mở rộng thêm lĩnh vực đồ cho trẻ em, đồ nam và có cuộc hợp tác thành công với H&M vào năm 2009.

Váy bó là một trong những thiết kế mang đậm dấu ấn của Sonia Rykiel khi xưa. Ảnh: Nytimes

Sonia Rykiel từng hai lần được các Tổng thống Pháp trao giải thưởng cao quý của quốc gia là "Legion of Honor". Với nhiều người dân Paris, Sonia khó bị nhầm lẫn trong đám đông. Bà luôn mặc đồ đen, gương mặt tái được trát phấn kỹ càng, tóc màu đồng nổi bật với phần mái chạm vừa sát đôi mắt xanh lục được chuốt mascara đậm.

"Màu yêu thích của tôi là đen. Với màu đen, nếu mặc đúng cách, có thể tạo ra scandal", Sonia từng chia sẻ với một biên tập viên thời trang.

Ngoài thời trang, Sonia Rykiel là cây viết quen thuộc trên các tạp chí cũng như tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết, truyện cho trẻ em, sách về thời trang và tự truyện. Ngôi nhà của bà ở Paris được dùng làm nơi thưởng trà cho các nhà văn, soạn nhạc, diễn viên, chính trị gia, triết gia hay các chuyên gia học thuật khác.

Thành Trương