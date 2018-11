NTK Phương My mở màn Vancouver Fashion Week tại Canada

Phương My sớm khẳng định tài năng và bản lĩnh trong làng thời trang Việt Nam và quốc tế. Sau khi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Academy of Art, San Francisco, cô thử sức tại thị trường thời trang Mỹ và bước đầu ghi dấu ấn cá nhân tại New York - một trong bốn kinh đô thời trang của thế giới.

Bên cạnh vai trò Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu PHUONG MY và MYMY BY PHUONG MY, tài năng của nhà thiết kế trẻ còn được khẳng định trong nhiều dự án hợp tác với các tạp chí thời trang danh tiếng thế giới như Vogue, Harper’s Bazaar và Elle.

Nếu tính cả Vancouver Fashion Week tháng 9 tới, Phương My đã tham gia hơn 8 tuần lễ thời trang quốc tế khác nhau: Vancouver Fashion Week tại Canada 2018, Dubai Fashion Week tại Dubai 2017, Perth Fashion Festival tại Australia 2015, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, Blueprint fashion show tại Singapore 2014, New York Fashion Week event tại New York 2011, Tokyo Fashion Fuse show tại Nhật 2011, Black V San Francisco Fashion Show tại Mỹ 2011.

Hiện, cô có 30 cửa hàng thương hiệu trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bỉ, Ireland, Dubai, Lebanon, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Jordan, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan...