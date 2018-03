Những vụ ồn ào trong làng mốt thế giới 2015

Sau thành công liên tiếp giai đoạn 2012 - 2014, siêu mẫu trẻ Cara Delevingne bất ngờ tuyên bố giải nghệ để tập trung cho sự nghiệp điện ảnh. Với vai diễn trong "Paper Towns", Delevingne nhận giải "Ngôi sao mới Triển vọng" của CinemaCon. Cô cũng tham gia hai phim là "Suicide Squad" và "Valerian and the City of a Thousand Planets". Trước đây, với hàng lông mày đậm và biểu cảm gương mặt sắc nét, chân dài Anh là người mẫu trẻ tiềm năng nhất làng mốt, thống lĩnh trên các sàn diễn cao cấp năm 2013. Tuy nhiên, cô chia sẻ bệnh vảy nến là một trong những lý do khiến cô quyết định chuyển hướng nghề nghiệp.