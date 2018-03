Những thiết kế xấu nhất tại New York Fashion Week

Tuần lễ thời trang New York diễn ra từ 6 đến 13/9. Trang Businessinsider nhận định: "New York Fashion Week đã kết thúc, các xu hướng đã được ấn định và doanh số tiêu thụ đã tăng vọt. Nhưng không phải tất cả đều thành công. Nhà thiết kế thời trang là người tạo ra những bộ trang phục đẹp nhưng cũng có những người tạo ra những thứ xấu, kỳ quặc hoặc tẻ nhạt". Trong ảnh là một mẫu trang phục của Michael Kuluva. Đây là một sản phẩm thảm họa, kết quả của sự kết hợp giữa thời trang cao cấp và video game, cụ thể là Just Dance 4. Nhưng liệu người ta có thể nhảy nhót thế nào với đống vải cầu vồng rách rưới và mất trật tự này?