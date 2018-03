Những scandal phân biệt chủng tộc trong làng mốt

Năm 2016, GAP gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi tung quảng cáo bị cho là coi thường người da màu. Bức hình quảng cáo sản phẩm gồm bốn bé gái với slogan "Meet the kids who are proving that girls can do anything" (dịch: Gặp những đứa trẻ chứng minh các bé gái có thể làm được mọi thứ). Trong khi các bé da trắng thể hiện sự năng động, cười đùa vui vẻ, bé gái da màu đứng im và bị một cánh tay tỳ lên đầu.