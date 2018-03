Những nhà thiết kế trẻ tài năng trong làng thời trang thế giới

Điểm chung của những nhà thiết kế này là đã chèo lái xuất sắc thương hiệu mà mình theo đuổi trong môi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt và biến đổi không ngừng.

Anthony Vaccarello (Saint Laurent)

Sinh năm 1982 tại Bỉ, học thời trang tại Syndicale de la Haute Couture, Anthony trở nên nổi tiếng trong giới mộ điệu bởi 2 lý do. Thứ nhất, những chiếc đầm cut-out táo bạo của anh thường được các siêu mẫu hàng đầu thế giới lăng xê trên thảm đỏ. Thứ hai, anh cũng là người kế thừa vị trí quan trọng của nhà mốt Saint Laurent ở tuổi đời rất trẻ từ tháng 4/2016, sau sự ra đi bất ngờ của Hedi Slimane.

Khi được hỏi về bộ sưu tập đầu tay của mình cho Saint Laurent, nhà thiết kế cho biết, Yves Saint Laurent đã làm nhiều thứ lớn lao, anh không muốn lặp lại điều đó. Điều Anthony muốn là sự vui vẻ, giống như gửi một cái "nháy mắt" tới Yves Saint Laurent.

Anthony Vaccarello với thiết kế cho nhà mốt Saint Laurent.

Bộ sưu tập xuân hè 2017 của Saint Laurent là sự hòa trộn giữa phong cách gợi cảm đặc trưng của Anthony Vaccarello với tinh thần tự do đề cao tính nữ quyền của nhà mốt đến từ Pháp. Đó là sự kết hợp đầy ngẫu hứng của chất liệu da thuộc, vinyl, nhung, ren, denim cùng những đường cắt táo bạo như lệch vai, tay bồng, xẻ ngực. Trên tất cả, tinh thần phục hưng triều đại YSL thời kỳ hậu Hedi Slimane được thể hiện rõ ràng với biểu tượng YSL được thắp sáng đầy uy quyền trước một tòa nhà bỏ hoang sẽ trở thành tổng hành dinh của thương hiệu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, biểu tượng gắn liền với phong cách Parisian chic còn xuất hiện trên đôi giày cao gót hay những phụ kiện cá tính trong bộ sưu tập này.

Anthony Vaccarello đã đem tới cho Saint Laurent một hình ảnh mới mẻ, phóng khoáng. Nhà thiết kế 34 tuổi với danh xưng "ông trùm váy xẻ đùi" sẽ còn mang lại nhiều điều ấn tượng hơn cho thương hiệu này.

Jason Wu (Hugo Boss)

Sinh năm 1982, Jason Wu quyết định bỏ ngang việc học tại Parsons the New School for Design để tập trung xây dựng nhãn hiệu riêng, theo phong cách thiết kế nữ tính. Năm 2013, Jason Wu được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo cho dòng thời trang nữ của Hugo Boss.

Trước Jason Wu, Hugo Boss được biết đến chủ yếu với dòng thời trang dành cho nam giới, phom dáng cứng cáp và lịch lãm. Nhà mốt Đức đã giao cho nhà thiết kế gốc Đài Loan sứ mệnh mềm mại hóa dòng thời trang nữ và phát triển nó một cách cân bằng với dòng thời trang nam giới. Jason Wu đã tạo ra một hình tượng phụ nữ mới với những bộ trang phục may đo tỉ mỉ, tối giản nhưng pha trộn thêm chút phá cách như váy vải rũ xếp ly hay thêu đính tinh tế.

Jason Wu.

Sau 3 năm làm việc tại Hugo Boss, nhà thiết kế 34 tuổi này đã mang lại cho người phụ nữ Boss những bước chuyển mình ấn tượng. Nhưng điều này vẫn chưa phải là mong đợi của Jason Wu. Nhà thiết kế muốn thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn nữa.

Humberto Leon và Carol Lim (Kenzo)

Kenzo là một trong những thương hiệu đầu tiên đưa mẫu áo len chui đầu (sweater) trở lại thời kỳ hoàng kim. Dưới tầm nhìn sáng tạo của bộ đôi nhà thiết kế Humberto Leon và Carol Lim, Kenzo trở thành thánh địa mới của giới trẻ, nơi cái tôi và những khát vọng thể hiện cá tính được chắp cánh.

Ở tuổi 36, cặp đôi Humberto Leon và Carol Lim bắt đầu đảm nhiệm vị trí Giám đốc sáng tạo của Kenzo - nhà mốt pha trộn giữa hai nền văn hóa Á - Âu. Cả hai là bạn thân khi cùng sinh ra tại Los Angeles, trong đó, Leon mang dòng màu Trung Quốc, còn Lim đến từ Hàn Quốc. Xét về khía cạnh chuyên môn, bộ đôi Humberto Leon và Carol Lim cũng chưa từng trải qua các khóa đào tạo bài bản về thiết kế. Có lẽ việc là người ngoại đạo chính là yếu tố giúp họ gây dựng nên thành công của nhà mốt trong bối cảnh mới.

Humberto Leon và Carol Lim (bên trái).

Chiếc áo sweater họa tiết đầu hổ được Leon và Lim ra mắt trong bộ sưu tập thu đông 2012 sau nhiều tranh cãi nội bộ. Tuy nhiên, màn chào sân của cặp đôi ấn tượng đến mức chỉ trong 3 giờ, chiếc áo sweater đầu hổ đã được bán hết nhanh chóng tại tất cả các cửa hàng tại Paris. Trên các trang bán hàng online, chiếc áo không chỉ là món hàng best-seller, mà còn là sản phẩm fast-seller.

Tiếp nối thành công của chiếc áo đầu hổ, Humberto và Carol lại tiếp tục cuộc diễu hành của họa tiết trên chính thiết kế đơn giản này với những thông điệp bảo vệ môi trường, họa tiết đám mây, con mắt độc nhãn… Kenzo đã khơi lại niềm cảm hứng về tinh thần tươi đẹp và lạc quan trong bản sắc thương hiệu.

Với bộ sưu tập xuân hè 2017, Carol Lim và Humberto Leon muốn gửi lời tri ân tới nhà thiết kế sáng lập Kenzo Takada, đồng thời tôn vinh sự pha trộn các nền văn hóa đầy thú vị vốn là cảm hứng từ xuất phát điểm của Kenzo. Dưới bàn tay sáng tạo của bộ đôi, các sản phẩm Kenzo được giới trẻ đón nhận nhờ khả năng thể hiện khát vọng, cá tính và truyền tải những thông điệp mang sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thu Ngân