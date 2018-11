Người mẫu lưỡng tính Mid Nguyễn: 'Tôi không muốn chuyển giới'

- Là thí sinh lưỡng tính duy nhất trong chương trình truyền hình thực tế về người mẫu ở Việt Nam, anh nghĩ gì khi gây chú ý so với các thí sinh khác?

- Cái hay là tôi có thể biến hóa đa dạng, hình ảnh của tôi là một nét mới lạ. Từ trước đến giờ mọi người thấy tôi trên sàn diễn với vai trò là mẫu nữ nhưng vào cuộc thi tôi phải thi đấu với tư cách thí sinh nam. Nhưng cho dù có lưỡng tính hay không, bước vào sân chơi này mọi người đều như nhau, cùng xuất phát điểm và làm chung những bài thi. Bởi vậy, tất cả thí sinh đều công bằng.

Mid Nguyễn đối đáp với huấn luyện viên The Face.

Màn tranh giành Mid Nguyễn ở The Face 2018

- Xây dựng hình ảnh người mẫu lưỡng tính, khó khăn anh phải vượt qua là gì?

- Một người mẫu bình thường để thành công đã khó thì người mẫu lưỡng tính muốn được khán giả đón nhận còn khó gấp trăm lần. Tôi từng gặp phải quá nhiều ý kiến trái chiều, những lời khen chê, góp ý xoay quanh hình ảnh của mình. Cảm giác những lời nói ấy đầy mạt sát, làm tổn thương rất nhiều đến lòng tự trọng của tôi. Ngay cả khi tôi tham gia cuộc thi, xung quanh vẫn luôn có những bình luận tiêu cực nặng như búa rìu.

Có thể mọi người thấy tôi lạ nên đón nhận nhưng thực sự trên con đường ấy có rất nhiều ngã rẽ. Ở mỗi ngã rẽ chẳng có hoa hồng mà toàn là gai nhọn, là những vết cắt mà tôi phải tự mình bước qua.

- Anh thường xuất hiện với hình ảnh nữ. Anh nghĩ sao về việc chuyển giới để thuận lợi hơn trong công việc?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển giới để trở thành con gái bởi tôi yêu con người hiện tại của mình. Tôi yêu cuộc sống hiện tại mình có nên không muốn biến bản thân trở thành một điều gì đó. Tôi được mọi người đón nhận bởi chính con người này, cá tính này và tôi vẫn sẽ giữ tất cả để cuộc sống của mình ý nghĩa hơn.

- Anh đã trải qua những ngã rẽ nào trước khi đến với nghề mẫu?

- Ngày trước, tôi từng làm rất nhiều công việc để có thêm thu nhập lo cho việc học. Tôi theo học chuyên ngành ngân hàng và từng làm việc trong môi trường văn phòng, nhưng một thời gian thấy gò bó, không phù hợp nên tôi bỏ. Rồi bị ánh sáng nghệ thuật "bỏ bùa", tôi quyết định theo con đường này. Trước khi trở thành người mẫu, tôi từng lặn lội ở rất nhiều hậu trường với vai trò chăm sóc, phục vụ, làm đẹp cho người khác. Nhìn họ lộng lẫy trên sàn diễn, catwalk khiến tôi bị mê và muốn một lần được như họ. Từ đó tôi ấp ủ đam mê "được là chính mình" và không ngừng theo đuổi để trở thành một người mẫu thật sự.

Lần đầu tiên tôi bước lên sàn runway là trong một show diễn của anh Đỗ Mạnh Cường. Ngày ấy chưa có danh phận người mẫu, anh Cường vẫn tin tưởng trao cho cơ hội đi diễn, đó là bước đệm để tôi theo nghề. Ở show đầu tiên, cát-xê của tôi không bằng các bạn mẫu khác, nó nằm ở tầm trung, chỉ đủ cho chi phí đi lại, sinh hoạt ăn ở. Nhưng lúc đó tôi thấy vậy là đã tử tế, phù hợp rồi. Với tôi, đêm diễn ấy mãi là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, là sự mãn nguyện, hạnh phúc khi làm được điều mình muốn.

- Cát-xê đi diễn hiện tại đáp ứng cuộc sống của anh ra sao?

- Người mẫu lưỡng tính là xu hướng lạ tại thị trường thời trang Việt Nam và thực sự không có quá nhiều "đất" để tồn tại, phát triển. Để nuôi được nghề này chúng ta phải lấy ngắn nuôi dài, công việc này nuôi công việc khác và thu nhập chính của tôi đến từ việc đi diễn, trang điểm... những việc liên quan đến nghệ thuật.

- Từng diễn trong nhiều chương trình, anh tìm kiếm điều gì khi tham gia The Face năm nay?

- Tôi muốn thử thách bản thân làm những điều mà ngày trước tôi còn sợ, dè chừng, không dám thực hiện. Đến với The Face, tôi có nhiều mối trăn trở. Tôi luôn tự hỏi liệu hình mẫu lưỡng tính như mình có được đón nhận hay không. Tôi muốn khán giả có cái nhìn tốt về một cộng đồng mà người khác vẫn luôn đặt cho nó sự hoài nghi, tiêu cực.

Trước đây, tôi từng có vài năm đi diễn. Ở sân chơi này, tôi tự tin có thể làm chủ bản thân, làm chủ tình huống. Hơn nữa, tôi biết tiếp thu, nhìn nhận vấn đề bằng những góc độ tích cực nhất và cố gắng hết khả năng để chinh phục thử thách của chương trình.

- Anh từ chối về đội huấn luyện viên Minh Hằng vì cho rằng đã "ở trong bóng tối đủ rồi". Có ý gì ở trong câu nói này?

- Không phải là tôi cố tình tạo ấn tượng, đấy là con người của tôi: Thẳng và thật. Chị Minh Hằng nói nếu tôi về đội của chị sẽ không biết hướng dẫn gì cho tôi. Điều đó giống như việc chúng ta sẽ chẳng biết mình đi về đâu, đứng ở đâu và làm gì.

Từ câu nói "nắm tay nhau đi trong bóng tối", tôi nghĩ lại cuộc sống của mình trước đây. Tôi từng mù mờ và không tìm ra lối đi. Ngày đó tôi chẳng có định hướng, chưa trưởng thành, không biết phải làm gì để đem hình ảnh của mình ra ngoài ánh sáng, được mọi người công nhận. Tôi đã phải đấu tranh, đánh đổi rất nhiều tuổi trẻ để tìm hướng đi cho mình.

- Dự định của anh trong thời gian tới ra sao?

- Trước mắt tôi sẽ tập trung thật tốt, đem hết khả năng mình có để chinh phục sân chơi The Face. Sau cuộc thi, tôi sẽ cố gắng phát triển hết các mặt của mình chứ không chỉ riêng là người mẫu. Tôi không phải người lợi dụng cuộc thi, lợi dụng truyền thông để được mọi người biết đến. Tôi có thể làm những công việc khác có tính chất tương tác với nghề nghiệp hơn. Điều mà tôi muốn mang đến đó là một hình mẫu lưỡng tính đa dạng, thanh lịch, có ích cho cộng đồng.

Mid Nguyễn tên thật là Nguyễn Phạm Minh Đức, sinh năm 1990 tại An Giang. Anh xuất thân là một chuyên viên trang điểm, từng cộng tác với nhiều người nổi tiếng, trong đó có Lan Khuê. Mid Nguyễn lần đầu được công chúng biết đến khi trình diễn show Love của Đỗ Mạnh Cường cuối năm 2015. Từ đó, anh thường xuyên góp mặt trong show của nhà thiết kế này cùng nhiều nhà mốt khác. Ở The Face năm nay, anh gây chú ý khi nằm trong số rất ít thí sinh được cả ba huấn luyện viên chọn.

The Face Vietnam là phiên bản đầu tiên trên thế giới hội tụ người mẫu nam lẫn nữ. Gương mặt thương hiệu (The Face Vietnam) là cuộc thi truyền hình thực tế ra đời tại Mỹ, do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập. Phiên bản Việt Nam lên sóng từ năm 2016. Huấn luyện viên năm nay gồm: Thanh Hằng, Minh Hằng và Võ Hoàng Yến. Chuyên gia trang điểm Nam Trung giữ vị trí host chương trình.