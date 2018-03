Người mẫu chạy đua tìm danh hiệu hoa hậu

Mâu Thủy thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam / Hoàng Thùy ghi danh, Minh Tú phủ nhận thi Hoa hậu Hoàn vũ

Mới qua vòng sơ khảo, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã gây chú ý vì xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc từ hai cuộc thi Vietnam’s Next Top Model và The Face. Nhiều người nói vui đây là cuộc chiến mới của các người mẫu.

Mâu Thủy là người mở màn "cuộc chiến". Khi chia sẻ thông tin ứng tuyển trên trang cá nhân, quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013 không giấu tham vọng muốn đoạt danh hiệu cao nhất. Thế nhưng, khi Hoàng Thùy - quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 - đăng ký tham gia, tranh cãi mới thật sự nổ ra.

Trên fanpage của cuộc thi, hình ảnh của Hoàng Thùy thu hút đến 120 nghìn lượt yêu thích và hơn 100 nghìn bình luận. Tiếp theo, quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 Hương Ly tuyên bố trở thành thí sinh và xuất hiện tại vòng sơ khảo ở Hà Nội. Tuy nhiên, cô bỏ cuộc với lý do sức khỏe không ổn định. Trước đó vài ngày, Hương Ly xuất hiện với gương mặt sưng phồng, làm dấy lên nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Hoàng Thùy, Mâu Thủy (từ trái qua) xếp hàng ghi danh sơ khảo ngày 10/9 tại TP HCM.

Nhiều người mẫu xuất thân từ Vietnam’s Next Top Model cũng tìm cơ hội đổi đời ở cuộc thi nhan sắc này như Mai Giang, H’Hen Niê, Ngọc Thúy, Tiêu Ngọc Linh, Lại Thanh Hương... Bên cạnh đó, các người đẹp của The Face mùa một và hai như Chúng Huyền Thanh, Tô Uyên Khánh Ngọc (học trò đội Hà Hồ), Mỹ Duyên, Mai Ngô, Bảo Ngọc (học trò của Lan Khuê), Khánh Linh (học trò đội Minh Tú)... cũng sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh vương miện nhan sắc. Riêng Chế Nguyễn Quỳnh Châu, top 8 Vietnam's Next Top Model 2014 và top 5 Hoa khôi Áo dài 2016 - đã tuyên bố dừng cuộc chơi vì nhiều lý do.

Việc dàn người mẫu thi hoa hậu cho thấy sân chơi nhan sắc thu hút các chân dài ít nhiều nổi tiếng nhưng loay hoay với danh hiệu cũ

Thực tế, dù đoạt danh hiệu cao, các người mẫu Vietnam’s Next Top Model, The Face... vẫn khó sánh bằng các hoa hậu, á hậu về mức cát-xê lẫn tầm ảnh hưởng. Chưa kể, với phong cách lạnh lùng, cá tính, các người mẫu ít nằm trong tầm ngắm của đơn vị tổ chức sự kiện, nhãn hàng dành cho số đông. Trong buổi họp báo Hoa hậu Hoàn vũ 2017 mới đây, Phạm Hương đã chia sẻ cuộc thi này là bước ngoặt lớn nhất trong đời cô. Lệ Hằng cũng thừa nhận cuộc sống cô thay đổi hoàn toàn khi đoạt danh hiệu á hậu. Trước đó, cả hai từng tìm kiếm cơ hội ở nhiều sân chơi người mẫu khác nhau như Vietnam's Next Top Model, Elite Model Look...

Lan Khuê là trường hợp điển hình cho trào lưu "từ siêu mẫu thành hoa hậu". Cô từng chinh chiến nhiều cuộc thi trong nước với các thành tích như: giải triển vọng của Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 3 Siêu mẫu châu Á 2012 (Asian Supermodel), giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, á quân 1 cuộc thi New Silk Road Model Look 2013.

Tuy nhiên, Lan Khuê chỉ được nhớ đến nhiều nhất khi đoạt danh hiệu Hoa khôi Áo dài 2014. Khi mới được chọn đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2015, cô từng gây tranh cãi vì có vẻ đẹp góc cạnh, khác với tiêu chí cuộc thi hoa hậu. Vượt trên danh hiệu một hoa khôi, Lan Khuê được giới truyền thông và nhãn hàng săn đón, mở ra nhiều cơ hội mà đáng kể là vai trò huấn luyện viên của The Face Việt Nam 2016 và mùa giải năm nay.

So với Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi có tiêu chí cởi mở hơn. Nếu như Hoa hậu Việt Nam yêu thích vẻ đẹp của những thiếu nữ mười tám, đôi mươi, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại khuyến khích thí sinh từng thi thố ở các sân chơi người mẫu, bởi họ có sẵn tự tin cùng kinh nghiệm tạo dáng, trình diễn. Việc Phạm Hương, một cô gái từng chinh chiến gần chục cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước (kể cả Vietnam’s Next Top Model), đăng quang năm 2015 là minh chứng thuyết phục. Theo ban tổ chức, chiến thắng của Phạm Hương đã truyền cảm hứng cho nhiều người mẫu.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút thí sinh có phong cách đa dạng.

Ngoài ra, tiêu chí chấm thi nhân trắc học của Hoa hậu Hoàn vũ cũng cởi mở hơn. Chẳng hạn, các thí sinh đã chỉnh răng vẫn được chấp nhận. Điều này lý giải tại sao cuộc thi thu hút số lượng lớn thí sinh là người nổi tiếng, những người làm đẹp bằng các biện pháp thẩm mỹ không xâm lấn.

Dù vậy, nhan sắc và hình thể của các người mẫu là chuyện gây tranh cãi ở cuộc thi hoa hậu. Nhiều ý kiến cho rằng với gương mặt góc cạnh, mắt nhỏ, người gầy guộc, Hoàng Thùy không phù hợp là ứng viên hoa hậu. Theo cựu người mẫu Xuân Lan, tiêu chí về hình thể và gương mặt dành cho người mẫu khác xa với hoa hậu. "Các chân dài nên cân nhắc cẩn thận trước khi dấn thân vào sân chơi không phải là thế mạnh của họ", Xuân Lan nói.

Hoa hậu Phạm Hương (trái) và Á hậu Lệ Hằng, hai người đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ 2015, từng tham gia nhiều cuộc thi người mẫu như Vietnam’s Next Top Model, Elite Model Look...

Trái với Xuân Lan, Á hậu Hoàn vũ 2015 Lệ Hằng - cố vấn của mùa thi năm nay - cho rằng thí sinh hoàn toàn có thể rèn luyện để thay đổi về ngoại hình, thần thái, đáp ứng tiêu chí của từng cuộc thi. "Không nên áp đặt vẻ đẹp của siêu mẫu không hợp với hoa hậu. Vẻ đẹp, phong cách đều có thể thay đổi được. Tôi rất ủng hộ Hoàng Thùy hay Mâu Thủy, những người dám từ bỏ phong cách quen thuộc để có hình ảnh mới. Mục tiêu của họ không phải chỉ là ngôi hoa hậu, á hậu mà là một tấm vé đại diện Việt Nam thi Miss Universe".

Mâu Thủy tiết lộ cô phải thay đổi nhiều về mặt hình ảnh để phù hợp tiêu chí cuộc thi. Từ một cô gái sắc sảo, lạnh lùng trên sàn catwalk, cô thể hiện sự đằm thắm, quyến rũ trong ánh mắt, nụ cười mỗi khi chụp ảnh. Người mẫu nhờ đến một nhà thiết kế nổi tiếng đồng hành về trang phục suốt cuộc thi. Trong khi đó, Hoàng Thùy đã tăng 11 kg so với thời thi Vietnam's Next Top Model 2011. Cô và êkíp cũng nhanh chóng tung ra những bộ ảnh thời trang mới với "phong cách hoa hậu".

Tuy vậy, việc những người nổi tiếng trở thành đối thủ của các người đẹp chưa có tên tuổi tạo nên sự so sánh không nhỏ. Mâu Thủy thừa nhận thi hoa hậu là quyết định có tính thử thách lớn nhất của cô ở thời điểm này. Thời gian qua, cô đắn đo và tham khảo ý kiến nhiều người rồi mới đăng ký. Hơn cả Mâu Thủy, Hoàng Thùy vốn có bề dày kinh nghiệm cùng thành tích đạt được trong nghề, những lần chinh chiến ở sàn catwalk của các tuần thời trang danh giá... Từ vị trí huấn luyện viên The Face 2017, Hoàng Thùy vẫn có thể bị tụt hạng khi chen chân cùng các đàn em The Face, Next Top. Nhất là khi học trò của cô, Tường Linh, đã tìm được suất đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2017.

* Hoàng Thùy, Mâu Thủy tại sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ phía Nam

Hoàng Thùy, Mâu Thủy chia sẻ quyết tâm giành vượng miện hoa hậu

Đại diện ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: "Chúng tôi khuyến khích các cô gái trẻ, trong đó có người nổi tiếng, người mẫu chuyên nghiệp tham gia để tạo tính cạnh tranh lành mạnh cũng như mang đến những làn gió mới. Tuy nhiên, họ sẽ không được hưởng bất cứ ưu tiên nào. Tất cả đều phải có mặt ở vòng sơ khảo để ghi danh và trải qua đủ vòng thi".

Tường Nhiên