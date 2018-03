Người mẫu 1,79 m, 43 kg: 'Tôi không buồn vì bị chê bộ xương di động'

Quán quân Vietnam's Next Top 2017: 'Tôi sẽ thi hoa hậu nếu hợp'

Tối 9/9, người mẫu Cao Ngân cùng dàn thí sinh Next Top diễn mở màn trong chung kết. Chân dài sinh năm 1992 catwalk với bộ bodysuit đính đá. Khi Cao Ngân xuất hiện trên sàn diễn, nhiều khán giả tại trường quay sốc với cơ thể gầy gò, ốm yếu của cô. Sau khi tập chung kết phát sóng, không ít fan Cao Ngân lo ngại cho tình trạng sức khỏe của Á quân Vietnam's Next Top Model 2014.

Vóc dáng của Cao Ngân trong đêm chung kết Next Top. Ảnh: Bil.

Cao Ngân cho biết gần đây cô bị sụt cân do gặp vấn đề về sức khỏe. Cuối năm 2015, cô gặp tai nạn do bị giật túi xách, khiến phổi dập nhẹ và gãy xương đòn. Vài tháng trở lại đây, cô thường xuyên thức khuya vì phải ghi hình, khiến chấn thương cũ tái phát. Nửa đêm, cô hay phải thức giấc vì ho. Hiện cô cao 1,79 m, cân nặng 43 kg, giảm năm kg so với cách đây bốn tháng.

Người mẫu kể có lúc cô còn gầy hơn, đến mức không dám bước lên bàn cân. Cô cũng không dám đo chỉ số ba vòng hiện tại. Trước đó, số đo của cô là 76 - 60 - 88 cm.

* Cao Ngân catwalk trong đêm chung kết

Cao Ngân catwalk chung kết Next Top

"Sau đêm chung kết, tôi có đọc một số ý kiến khán giả về tình trạng cân nặng của mình. Tôi không buồn mấy trước những người chê tôi là 'bộ xương di động', đơn giản vì họ chưa hiểu tình cảnh của tôi. Đây không phải là điều tôi muốn", Cao Ngân tâm sự.

Chân dài gốc Kiên Giang khẳng định cô không ăn kiêng. Có bữa, cô ăn đến vài chén cơm. Nhiều đồng nghiệp trong Next Top lo lắng cho Cao Ngân, bắt cô tích cực ăn uống song số cân vẫn không thay đổi. Cao Ngân cho rằng việc tham gia Next Top không phải là nguyên nhân chính khiến cô sụt ký vì ở mùa giải năm 2014, cô thậm chí còn tăng cân.

Cao Ngân đang trong quá trình nỗ lực lấy lại số cân 48 kg, sau đó sẽ phấn đấu đạt mốc 50 kg. Cô tích cực tập gym, ăn ba bữa chính và thêm vài bữa phụ. Do công việc bận rộn, cô phải thường xuyên ăn cơm quán. Hiện Cao Ngân ở chung nhà trọ với người mẫu Anh Thư - thí sinh Next Top 2016 - và một người bạn khác.

Cao Ngân được nhiều đồng nghiệp, người quen ủng hộ trong chung kết.

Cao Ngân kể trước chung kết Next Top, cô phân vân liệu có nên tham gia đêm diễn vì tự thấy cơ thể mình quá gầy. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định quay lại sàn diễn vì nhiều đồng nghiệp khuyến khích, fan ủng hộ.

Cao Thị Ngân từng gây chú ý khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2014 và vào top 5. Các giám khảo và chuyên gia đánh giá cô có gương mặt góc cạnh và các số đo hình thể, tỷ lệ khung xương lý tưởng với nghề mẫu. Cô từng tạm nghỉ đi diễn sau khi gặp tai nạn cuối năm 2015. Khi trở lại Vietnam's Next Top Model 2017, cô gây chú ý vì sự hài hước.

* Cao Ngân quát Hoàng Yến khi được yêu cầu thể hiện sự cáu giận

Cao Ngân quát Hoàng Yến

Tam Kỳ