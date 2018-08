Ngọc Trinh búng tay ra USD, siêu xe trong phim thời trang

Đỗ Long chi tiền tỷ biến sàn catwalk thành hộp đêm / Ngọc Trinh, Quỳnh Hương gợi cảm với thời trang hè

Nhà thiết kế Đỗ Long vừa tung phim thời trang giới thiệu show Into The Dark, sẽ diễn ngày 24/6 tại nhà thi đấu Quân khu 7. Đoạn phim có sự xuất hiện của bốn người đẹp Hương Giang, Chi Pu, Ngọc Trinh và Võ Hoàng Yến. Họ đại diện cho tinh thần làm nên nguồn cảm hứng cho các thiết kế lần này: Live, Love, Feel, More (Sống, Yêu, Cảm, Hơn thế nữa).

* Ngọc Trinh búng tay ra đôla, siêu xe

Ngọc Trinh búng tay ra đôla, siêu xe trong phim thời trang mới

Ngọc Trinh gây chú ý trong video với sự xuất hiện của một người đàn ông xòe tiền trước mặt cô. Đáp lại, Ngọc Trinh diễn hành động búng tay là có tiền, giày hiệu, siêu xe... với ngụ ý cô gái bản lĩnh biết tự tạo vật chất thay vì lệ thuộc đàn ông. "Nhiều người nghĩ các cô gái showbiz chỉ sống bằng tiền đại gia. Nhưng tôi nghĩ họ có thể tự kiếm được rất nhiều tiền từ danh tiếng và khả năng làm việc", Đỗ Long nói.

Ngọc Trinh thể hiện hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, không dễ xiêu lòng trước đàn ông có tiền.

Trước đó, Ngọc Trinh từng có nhiều phát ngôn liên quan đến tình yêu và tiền bạc: "Đại gia cỡ nào mà không chung tình tôi cũng bỏ", "Đàn ông phải tài giỏi và tôn trọng phụ nữ chứ không phải chỉ biết vứt tiền ra rồi coi thường mình"... Với nhà thiết kế, Ngọc Trinh là cô gái giàu tình cảm, chân thành. "Tôi nghĩ ở bộ sưu tập của mình, không ai phù hợp hơn cô để đại diện cho tinh thần 'Feel': cảm nhận vẻ đẹp từ chính trái tim người phụ nữ", nhà thiết kế nhận xét.

Đỗ Long tư vấn xây dựng phong cách cho Ngọc Trinh từ ngày cô mới bước vào showbiz. Cả hai là cặp bài trùng trong nhiều bộ ảnh, sự kiện. Ngọc Trinh từng xuất hiện trong show của anh với vai trò vedette.

Video còn có sự xuất hiện của nhiều người đẹp. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang diện trang phục gợi cảm bước vào quán bar. Cô thể hiện hình ảnh cô gái độc lập, từ chối lời mời mọc từ những người đàn ông. Người đẹp đại diện cho tinh thần Live (Sống) vì đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nguy hiểm để sống với giới tính mình chọn.

* Bốn người đẹp xuất hiện gợi cảm trong phim thời trang

Các người đẹp xuất hiện trong show

Chi Pu biến hóa từ hình ảnh dễ thương của hot girl đến vẻ đẹp sang trọng. Ca sĩ đại diện cho tinh thần Love (yêu) vì dám theo đuổi đam mê ca hát dù ban đầu bị phản đối, chê cười. Hoàng Yến thể hiện hai hình ảnh đối lập của DJ và siêu mẫu. Đỗ Long cho biết hành trình của Hoàng Yến là cảm hứng cho những cô gái thích khám phá bản thân, vươn đến những giá trị mới (More).

Vân An