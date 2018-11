Ngọc Tình tổ chức cuộc thi 'Người mẫu nam Việt Nam' 2018

"Người mẫu nam Việt Nam" 2018 được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép, nhằm tìm kiếm những thí sinh hội tụ vẻ đẹp về ngoại hình, tài năng, trí tuệ, xứng đáng đại diện cho phái mạnh Việt Nam. Nam vương Manhunt 2017 Trương Ngọc Tình là trưởng ban tổ chức. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Vũng Tàu.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Ở Việt Nam mới chỉ có hai cuộc thi dành cho nam giới là Manhunt Việt Nam 2006, người mẫu Ngô Tiến Đoàn đăng quang và Mister Việt Nam 2010, Lê Khôi Nguyên đăng quang. Trong khi mỗi năm có hàng chục cuộc thi dành cho nữ giới, nam giới gần như không được quan tâm khiến vị thế của họ ngày càng mờ nhạt".

Cuộc thi được thực hiện với phong cách truyền hình thực tế, phát trực tiếp trên fanpage và Youtube. Khán giả sẽ cùng các giám khảo đánh giá, bình chọn cho thí sinh ngay trên kênh livestream. Mister International 2018 Seung Hwan Lee và Mister Global 2017 Pedro Henrique dự kiến đến Việt Nam chấm thi cùng Ngọc Tình.

Quán quân sẽ nhận giải thưởng 500 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật), quyền trượng mạ vàng và ngọc trai trị giá 1 tỷ đồng và quyền tham dự Manhunt International 2019. Ngọc Tình cho biết anh đã ký hợp đồng thành công đưa Manhunt International - cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới có lịch sử lâu đời nhất thế giới - về Việt Nam tổ chức vào năm sau.

Phần thưởng của người về nhì và ba lần lượt trị giá 200 triệu đồng và 100 triệu đồng. Họ sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mister International, Mister Global 2019.

Cuộc thi dự kiến sơ tuyển khu vực phía Bắc vào ngày 22/12, phía Nam vào 29/12. Thí sinh phải đạt yêu cầu: 18 - 30 tuổi, cao 1,75 m trở lên, là người Việt sinh sống trong nước hoặc nước ngoài.

Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m, số đo 103 - 73 - 96 cm. Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011. Năm 2016, anh đoạt giải nhì Nam vương Đại sứ hoàn cầu. Anh trở thành Nam vương của cuộc thi Manhunt International tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) năm 2017.