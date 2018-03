Ngọc Châu mặc váy ánh kim tết từ 800 m ruy băng

Quán quân Next Top Ngọc Châu đeo trang sức hơn một tỷ đồng

Sau Mâu Thủy, Hương Ly và Chà Mi, Ngọc Châu trở thành gương mặt mở màn của Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2016 và là người mẫu xuất hiện trên poster chính của chương trình.

Poster của Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2016.

Tuần lễ thời trang lần này lấy chủ đề "Future Now" với ý nghĩa: Tương lai của thời trang Việt Nam bắt đầu từ mảnh đất này tại thời điểm này. Để thể hiện thông điệp, Ngọc Châu khoe chân trên phông nền đen tuyền, thể hiện ánh mắt đầy quyết tâm. Thần thái của cô được khen ngợi so với thời còn là thí sinh của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2016.

Chân dài diện váy ánh kim của nhà thiết kế Lý Giám Tiền - quán quân Project Runway Vietnam mùa 2. Bộ trang phục được tết tay từ 800 m ruy băng bằng kỹ thuật đan lát truyền thống của Việt Nam. Trước khi chụp, Ngọc Châu cũng phải chịu hơn 5 tiếng đồng hồ để tạo kiểu tóc buộc cao, bôi lớp sơn ánh kim lên tóc.

Để tăng vẻ gai góc, êkíp còn thiết kế bức tường gai đen được tạo từ gần 1.000 mảnh mica. Cả nhóm mất 10 tiếng để hoàn thiện poster của chương trình.

Thông điệp "Future Now" được ban tổ chức lựa chọn vì nó bao quát trào lưu về kinh doanh thời trang quan trọng đang xuất hiện trong một năm trở lại đây trên thế giới, đó là "See Now, Buy Now" (Xem ngay, Mua luôn). Phương thức kinh doanh mua ngay các sản phẩm được trình diễn trên sàn catwalk hiện được các thương hiệu lớn trên thế giới nghiên cứu và áp dụng, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Thay vì 6 tháng sau mỗi tuần lễ thời trang như trước, mọi người có thể mua luôn các thiết kế yêu thích trong khuôn khổ sự kiện.

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 6/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

