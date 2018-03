Một ngày 'lãng mạn trong cô độc' của Karl Lagerfeld

24 giờ thường ngày của Victoria Beckham / Một ngày của nhà thiết kế Tom Ford

Karl Lagerfeld (tên thật Karl Otto Lagerfeldt) là nhà thiết kế thời trang, nhiếp ảnh gia, họa sĩ tài năng người Đức. Ông thiết kế chính và là giám đốc sáng tạo của thương hiệu Chanel danh tiếng, đồng thời quản lý hãng thời trang riêng mang tên mình cùng thương hiệu Fendi của Italy.

Karl Lagerfeld và cô mèo yêu quý Choupette.

Hơn 60 năm gắn bó với nghiệp thiết kế, ông hoàng quyền lực tối cao của ngành công nghiệp thời trang thế giới được Vogue tôn vinh là nhân vật xuất chúng của thế kỷ, có thể làm thỏa mãn những con tim mộ điệu thời trang.

Có vẻ ngoài lạnh lùng xen lẫn một chút tự mãn, ông thể hiện cái tôi mạnh mẽ qua tài năng và chuỗi thành công vang dội đạt được trong làng mốt. Nhìn vào một ngày của Karl, nhiều người cho rằng đó là cuộc sống vừa quy củ nhưng cũng đầy lãng mạn của một thiên tài.

8h: Thông thường giờ này Karl Lagerfeld đã thức dậy. "Tôi ngủ cố định 7 tiếng mỗi ngày. Nếu ngủ lúc 2h, tôi sẽ dậy lúc 9h. Còn nếu lên giường lúc nửa đêm, chắc chắn 7h tôi sẽ tỉnh. Tôi không bao giờ thức dậy nếu chưa ngủ đủ giấc. Nhà có thể sập, nhưng tôi vẫn phải ngủ đủ 7 tiếng!", Karl nói.

Khi đi ngủ, Karl mặc áo trắng tay dài làm bằng chất liệu vải poplin hoàng gia, do nhà may Hilditch & Key ở Paris thiết kế theo mẫu trang phục ngủ của thế kỷ 17, thứ mà nhà thiết kế đã nhìn thấy trong Bảo tàng Victoria and Albert.

Căn phòng toàn màu trắng của nhà thiết kế hãng Chanel.

Karl chia sẻ: "Bữa sáng của tôi gồm hai cốc protein lỏng do bác sĩ riêng chế biến. Nó không đường nhưng có vị chocolate, kèm thêm vài quả táo hấp. Vậy là đủ, không hơn không kém. Tôi cũng không thích đồ uống nóng, không uống trà hay cà phê. Tôi ít khi tập thể dục vì bác sĩ bảo là không cần thiết, nhưng khi trẻ tôi từng tập rất nhiều.

Karl Lagerfeld đọc hầu hết báo cáo, bản phác thảo, sách và tài liệu vào buổi sáng. Trong đó có cả những tờ báo của Anh, Pháp, Mỹ và Đức. Có một chiếc ghế ở gần cửa sổ, nơi ông vừa đọc sách vừa ngắm sông Seine và bảo tàng Louvre. "Và mơ mộng nữa, mơ mộng trong giới thời trang quan trọng lắm!", nhà thiết kế bộc bạch.

11h: Karl đi cắt tóc. "Không bao giờ tôi muốn những sợi tóc lòa xòa trước mặt khi đang vẽ. Tóc tôi không hẳn là trắng hoàn toàn, nó hơi ngả xám. Nhưng tôi không thích màu đó chút nào, vì vậy tôi thường dùng một loại dầu gội đầu khô riêng để làm trắng", ông tiết lộ.

Thư viện sách tại nhà riêng của Karl.

12h: Karl sẽ không tắm rửa và thay đồ cho đến khi ăn trưa vì công việc khá bẩn, toàn dùng màu và nước. Ông mặc luôn áo ngủ để làm việc trước khi đem chúng và ga giường ra tiệm giặt mỗi ngày. "Ông hoàng của Chanel" cho biết: "Phải nói là tôi thích những kiểu cổ điển và tất cả phải toàn màu trắng bởi màu trắng sẽ không che giấu được điều gì. Mọi người thường không thích màu này vì khó giữ sạch. Nhưng với tôi, thật là sung sướng nếu mỗi đêm được ngủ trên một chiếc giường trắng tinh với những chiếc gối tuyệt đẹp, thơm mới, không tỳ vết. Thật hoàn hảo!".

Những bộ trang phục đi làm của Karl Lagerfeld gồm hai loại. Một chiếc áo khoác đuôi tôm bằng vải tweed đặc biệt của Dior, không phải mẫu hay thấy trong lễ cưới. Một loại khác là mẫu áo khoác trong bộ sưu tập Dior mới nhất dành cho nam. "Tôi mua những năm cái, vì thế mà mọi người nghĩ rằng tôi mặc giống nhau mỗi ngày, thật sự thì chẳng có cái nào như cái nào. Và tôi mặc những thiết kế jeans nằm trong bộ sưu tập mới nhất của mình. Chúng có màu xám tối, in hình gương mặt và tiểu sử của tôi trên đó, nhưng phải nhìn tận mắt mới thấy rõ", Karl chia sẻ.

Phòng thay đồ của nhà thiết kế nhiều đồ đến nỗi Karl thường chỉ lấy những thứ nhìn thấy đầu tiên. Ông còn giữ tất cả quần áo từ 10 năm trước lúc còn làm ở Dior, nhưng ông cũng cho biết có lẽ sau này sẽ tặng cho viện bảo tàng. "Trong đó có những thiết kế độc nhất vô nhị mà tôi sẽ không mặc lại lần thứ hai, vì bạn biết đấy, cuộc sống lúc nào cũng thay đổi", ông bày tỏ.

Karl thích ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Khi mọi thứ đã xong, Karl sẽ đi ngâm bồn. Ông không bao giờ ăn trưa, mà nếu có thì cũng là gọi thức ăn đến nhà. Karl có hai căn nhà, một cái chỉ dùng để ngủ và vẽ phác thảo, căn còn lại cách đó không xa, là nơi ăn trưa, ăn tối và gặp gỡ mọi người. Thậm chí nếu có một ngôi nhà thật lớn, Karl bày tỏ vẫn muốn ở một mình: "Nếu tôi có nhu cầu, tôi sẽ gọi mọi người đến ngay. Studio cạnh nhà, văn phòng cũng là cạnh nhà, mọi thứ đều ở cạnh nhà. Tôi không muốn ai vào nhà của mình cả".

16h: Trên đường đến studio của Chanel, Karl rất thích ngắm cảnh, đặc biệt là Paris. "Chưa bao giờ tôi chán ngắm nhìn Paris cả. Nhiều người ngồi trên xe chỉ biết chúi mũi vào màn hình di động và chẳng thấy được thứ gì khác", ông nói. Trên đường, Karl cũng ghé qua vài chỗ như Galignani - tiệm sách yêu thích của ông và đôi khi còn đến cửa hiệu thời trang Dior dành cho nam.

Karl có hai tài xế và vài chiếc xe riêng. Một người chở ông đi vào buổi sáng, mua sắm vài thứ và kiêm luôn việc giao báo hàng ngày. Người còn lại, Sebastian, đồng thời là thư ký riêng của ông, làm việc từ trưa cho đến tận đêm khuya.

17h: Ông đến studio rất muộn vào buổi chiều vì muốn buổi trình diễn thử được mọi người chuẩn bị sẵn sàng trong phòng làm việc. Karl sẽ duyệt chương trình đến 20h hoặc 20h30. Công việc phác thảo ông đều làm vào buổi sáng hoặc buổi tối, hoặc cuối tuần và làm tại nhà rồi gửi bản thảo qua điện thoại. Ông không thường xuyên làm việc ở studio vì công việc mang đậm chất ý tưởng.

Một góc làm việc trong studio của Karl.

21h: Chuyện ăn tối thì tùy ngày. Karl không đi ăn ngoài nhiều vì luôn đi làm về trễ. Việc bận bịu và hài lòng với công việc trong ngày khiến ông không có nhu cầu cho những buổi ăn tối mang tính xã giao. Karl tâm sự: "Những người từng đi ăn tối với tôi, hoặc là họ mất rồi, hoặc là không tồn tại nữa. Thi thoảng, tôi đến nhà hàng Maison du Caviar, hoặc Rue des Saint-Peres, sau đó thì về thẳng nhà".

Karl ghét cụm từ "thói quen thường ngày". "Điều tôi ghét nhất là mỗi khi bạn nhìn vào đồng hồ và rồi hối hả cho bữa ăn tối. Tôi biết với một số người, chuyện ăn tối là quan trọng. Còn tôi thì cảm thấy mệt lắm, tôi từng bỏ qua rất nhiều bữa tối trong đời mình".

Còn chuyện nghỉ ngơi sau đó, ông thường đọc sách để thư giãn, sau đó chơi với cô mèo Choupette. Con mèo giống một nàng công chúa được nuông chiều hết mực ở nhà. "Nó cũng rất ngoan, không bao giờ trốn ra ngoài đường hay đi đâu khác", ông kể.

