Một ngày của á hậu Hoàng Thùy

Hoàng Thùy sinh năm 1992 ở Thanh Hóa, cao 1,79 m, số đo 82 - 60 - 94 cm. Cô đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, người mẫu gặt hái nhiều thành công ở làng mốt trong và ngoài nước. Cô trình diễn cho nhiều mùa mốt ở New York và London Fashion Week. Năm 2017, Hoàng Thùy làm huấn luyện viên chương trình The Face. Cùng năm, cô đoạt Á hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Hoàng Thùy chia sẻ cuộc sống hàng ngày của một á hậu có nhiều thay đổi về công việc lẫn cách ăn uống. Cô ăn nhiều loại thực phẩm giúp tăng cân để có được hình thể đầy đặn đúng hình ảnh của một người đẹp.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy.

6h: Tôi thức dậy và việc đầu tiên là với tay lấy chiếc điện thoại để đọc tin tức, lướt Instagram. Nhanh lắm, chỉ vài phút thôi là tôi biết thế giới đang ra sao trong lúc mình đi ngủ. Sau đó, nhất định là tôi phải tắm vòi hoa sen tầm 10 phút. Với những ngày không phải đi làm buổi sáng, tôi cho phép mình nằm ườn đến 8h30.

6h30: Tôi lúc nào cũng ăn sáng tại nhà. Tôi nghĩ ra thực đơn cho riêng mình và thực hiện triệt để. Tôi ăn cháo đậu xanh với lòng trắng trứng, uống một ly nước ép cà rốt hoặc củ dền đỏ, cà rốt với táo.

7h30: Thực ra khi đi sự kiện tôi mới chọn đồ kỹ càng để giúp mình tỏa sáng. Còn hàng ngày tôi chỉ thích mặc đơn giản. Tôi nghiện đồ thể thao, áo cổ rộng. Công việc của tôi là chụp hình mà, vì thế áo rộng cổ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để khi trang điểm xong, tôi có thể cởi ra mà không sợ bị lem son. Quần legging co giãn, mỏng và mềm hoặc chân váy ngắn, sneakers... đều là những món tôi không thể rời xa.

Tôi đánh răng rồi làm sạch da một lần nữa trước khi ra khỏi nhà, bao gồm tẩy tế bào chết cho mặt, môi, đắp nước hoa hồng, thoa kem dưỡng. Rất ít khi tôi dùng kem chống nắng, vì nếu dùng sẽ không trang điểm được, lớp nền sẽ không tiệp vào da. Trong lúc tôi làm những việc đó, xe công ty đã chờ sẵn ở dưới đường.

8h: Trang điểm và làm tóc thường mất hai tiếng. Trong lúc đó, một người nói với tôi về chủ đề của buổi chụp hình ngày hôm nay. Sau khi thay đồ, tôi nhanh chóng tạo dáng và cứ mải miết chụp và chụp như vậy cho tới trưa. Công việc chụp hình của một á hậu khác với hồi tôi là người mẫu. Trước đây, tôi cá tính, làm mặt lạnh, sắc sảo trước ống kính trong những bộ hình thời trang. Còn bây giờ, tôi hay chụp cho các nhãn hàng mang tính thương mại khá nhiều nên phải thể hiện vẻ rạng rỡ, cười nhiều và thân thiện hơn.

Hoàng Thùy khi còn làm mẫu và sau khi trở thành á hậu.

12h: Nhãn hàng sẽ lo bữa trưa cho tôi. Nếu không, tôi có một trợ lý riêng nấu sẵn cơm canh ở nhà và mang tới. Tôi không thích ăn ở ngoài vì không đảm bảo sức khỏe. Tôi nhớ có lần, khi mới về Việt Nam sau đợt sống bên London, tôi ăn gì cũng bị đau bụng, phải đi viện.

Bữa trưa của tôi rất nhiều món. Tôi thích ăn nhiều thứ, mỗi thứ một chút để bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Tôi ăn một ít cơm với gà kho, cá kho, thịt bò xào, các món rau luộc. Sau đó, tôi uống rất nhiều nước như ép táo, dừa, sinh tố chuối, sữa. Trông tôi mảnh khảnh thế này thôi nhưng ăn nhiều lắm. Quan trọng hơn, tôi đang muốn tăng cân. Giờ tôi được 54 kg rồi và muốn tăng thêm 4-5 kg nữa. Lúc bắt đầu làm người mẫu từ năm 2011, tôi chỉ có 47 kg và chưa bao giờ vượt quá 50 kg đến tận bây giờ.

Nếu ở nhà không phải đi làm, tôi sẽ ăn khoai hoặc mì trà xanh để giữ phom. Thật may là giờ tôi có thể ăn uống thoải mái. Cách đây gần hai tháng, tôi không ăn uống được gì ngoài cháo xay. Vì đeo niềng răng đau đớn, tôi húp cháo, uống hoa quả suốt ba tuần. Lúc đó, tôi thèm ăn kinh khủng, nhìn món gì cũng chỉ biết bấm bụng nhịn.

Nhiều người thắc mắc vì sao tôi niềng dù răng đều tăm tắp, nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện để đảm bảo sức khỏe và có được hàm răng hoàn hảo. Tôi bị lệch khớp cắn, nếu không chỉnh sẽ ảnh hưởng đến cả hàm sau này. Tôi đang đeo mắc cài mặt ngoài hàm trên và mặt trong hàm dưới. Đến hết tháng 8, tôi sẽ chuyển mắc cài vào mặt trong của hàm trên để không ảnh hưởng đến công việc.

13h: Buổi chụp hình tiếp tục diễn ra. Công việc ấy có thể diễn ra trong khoảng 8-10 tiếng một ngày. Có những hôm, việc chụp hình kéo dài đến tối. Nhiều người hỏi tôi có cảm thấy mệt với điều đó không, tôi nghĩ là mình đã quen rồi, đó là công việc mình đã chọn và phải hoàn thành tốt nhất có thể. Tôi chẳng thích kêu ca hay phàn nàn. Đó không phải là Hoàng Thùy.

16h: Nếu giờ này chụp xong, tôi đi học tiếng Anh và đi tập gym, chủ yếu là tạ. Trợ lý sẽ mang bộ đồ tập đến cho tôi để tiết kiệm thời gian. Nếu phải chụp hình tới khuya, tôi sẽ tập thể dục bù vào buổi sáng và tranh thủ học ngoại ngữ vào lúc rảnh. Trước khi đi tập, tôi uống sinh tố và ăn nhẹ.

20h: Giờ này tôi mới về nhà ăn tối. Trước khi lao vào bàn ăn, tôi tắm qua. Tôi rất thích hát và có thể hát bất cứ lúc nào. Đó có thể là lúc tắm, khi nấu ăn, xay sinh tố, dọn dẹp nhà cửa. Tôi hay hát các bài của Mỹ Tâm, Bằng Kiều... nhiều tới mức trước đây cô gái trợ lý thốt lên rằng ước gì tôi niềng răng để không phải nghe hát.

Hoàng Thùy đeo niềng răng để chỉnh khớp cắn.

Tôi rất thích và thường xuyên tự làm lẩu Thái, lẩu hải sản cho bữa tối. Thỉnh thoảng tôi mới nấu cơm hoặc đi ăn với bạn bè. Ăn xong, tôi thường trèo lên ghế xem show hài của Ellen DeGeneres trên Youtube. Tôi thích các chương trình ấy vì vừa giúp tôi học tiếng Anh, vừa hài hước, thú vị, giúp tôi biết thêm nhiều khía cạnh của các nhân vật trên thế giới. Tôi xem để học cách nói chuyện dí dỏm hơn vì có người chê tôi còn khô cứng, nghiêm túc.

Nếu có bóng đá, nhất định tôi sẽ xem vì tôi rất mê "món" này. Ai cũng bật cười khi tôi nói thích cả Barcelona lẫn kình địch Real Madrid. Thật ra tôi không thần tượng đội nào cả. Tôi xem chỉ vì thích Messi và Ronaldo. Ngoài các trận đấu, tôi còn thích xem những quả ghi bàn ngoạn mục hay các pha hài hước trong bóng đá.

23h: Trước khi ngủ, tôi đắp dưỡng ẩm, đắp collagen cho da mướt và mọng. Tủ đồ của tôi có hàng tá loại mặt nạ hũ và mỗi ngày tôi đắp một thứ. Tôi không thích mặt nạ giấy. Trước khi đi ngủ, tôi lại uống sinh tố chuối sữa. Dạo này tôi tự làm sữa bí đỏ và uống thật nhiều để nhanh tăng cân. Trước đây, tôi thức rất khuya, toàn 1h mới ngủ, nhưng giờ tôi cố gắng ngủ sớm. Tôi nằm một xíu thôi là chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Ý Ly thực hiện