Minh Hạnh làm giám khảo 'Ngôi sao thiết kế Việt Nam'

Nhà thiết kế Minh Hạnh có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với ngành thiết kế thời trang. Chị đã mang các bộ sưu tập tham gia nhiều buổi trình diễn thời trang trong và ngoài nước như: Lễ hội văn hóa Hello Việt Nam tại Bỉ (2001), trình diễn show "Return to the heaven" tại đền Kiyomizu Dera ở Nhật Bản (2003), show thời trang "The gift from human world" tại Trung Quốc (2004), buổi trình diễn "Dragon & Butterfly" tại Italy (2006).

Nhà thiết kế Minh Hạnh.

Năm 2006, nhà thiết kế Minh Hạnh được Pháp tấn phong “Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương” với những hợp tác mang tính chiến lược trong lĩnh vực thời trang giữa hai nước Pháp - Việt. Năm 2005 và 2007, chị thiết kế đồng phục cho các vị lãnh đạo tại Hội nghị lãnh đạo kinh tế ASEM5 và APEC. Hiện tại, Minh Hạnh là giám đốc sáng tạo của một công ty thời trang, đồng thời là thành viên ban điều hành của Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Ngoài ra, chị cũng là giám đốc nghệ thuật cao cấp cho các chương trình nghệ thuật trong Festival Huế từ 2002 đến nay.

Ngoài Minh Hạnh, 2 gương mặt tiếp theo của "ghế nóng" cuộc thi này là: Francine Pairo và nhà thiết kế Công Trí.

Francine Pairon từng là thành viên giám khảo liên tục 10 năm qua của cuộc thi Vietnam Collection Grandprix.

Francine Pairon là cái tên quen thuộc trong giới thiết kế thời trang Pháp cũng như thế giới. Bà từng sáng lập một xưởng thiết kế thời trang tại Viện thiết kế hàn lâm La Cambre ở Brussels, Bỉ và điều hành trong vòng 13 năm. Bên cạnh đó, bà còn là người tạo dựng hình ảnh cho buổi trình diễn xu hướng thời trang mới trong hội chợ thương mại Decosit và Indigo. Những mẫu thiết kế này của bà sau đó đều ứng dụng rộng rãi trên thị trường.

Năm 1999, Francine Pairon trở thành Giám đốc sáng tạo của Viện mẫu thời trang Pháp (IFM) và hết lòng với sự nghiệp giảng dạy. Nhiều sinh viên của đã thành danh và làm việc tại các hãng thời trang danh tiếng như: Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior, J.M Weston, Méphisto, Rucolin… Với thâm niên 40 năm trong nghề, bà còn được biết đến với những cải cách táo bạo trong ứng dụng kỹ thuật thiết kế 3D vào thời trang.

Nhà thiết kế Công Trí.

Công Trí có lẽ là vị giám khảo bận rộn nhất. Anh đến với "Ngôi sao thiết kế" cùng lúc ngồi "ghế nóng" cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. Với những nỗ lực không ngừng, Công Trí đã giành nhiều giải thưởng uy tín về thời trang trong nước và quốc tế. Anh cũng tham gia hàng loạt sự kiện quan trọng ở lĩnh vực này trong nước nhiều năm qua.

Ban giám khảo cuộc thi còn tiếp tục bổ sung những thành viên là các gương mặt uy tín trong làng thời trang.

Nét hấp dẫn và thách thức nhất ở chương trình Fashion star - Ngôi sao thiết kế Việt Nam là phần đấu giá. Thí sinh sẽ nhận được toàn bộ số tiền đấu giá các mẫu thiết kế của chính họ. Chương trình đang trong giai đoạn tuyển sinh. Hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 4/8. Cuộc thi ra mắt khán giả truyền hình cả nước vào 20h trên kênh VTV3, từ ngày 19/10.

Chi Mai