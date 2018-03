Loạt sao quốc tế tỏa sáng với váy áo của nhà thiết kế Việt

Trước khi mặc đồ của Công Trí, Katy Perry từng mặc váy lưới của nhà thiết kế Thái Nguyễn đến lễ hội Coachella năm nay. Thái Nguyễn sinh năm 1980, có bố mẹ là chủ trường dạy nghề may ở Sài Gòn. Lên chín tuổi, anh đã biết cắt may. Anh theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 1993. Bị bố mẹ phản đối, anh vẫn quyết tâm dấn thân vào nghề tạo mốt. Sau khi tốt nghiệp Viện Thiết kế và Kinh doanh thời trang, anh bắt đầu sự nghiệp thiết kế vào năm 2002 khi làm việc cho nhà mốt BCBG Max Azria. Năm 2004, anh tách ra làm riêng và thiết kế đồ cho chương trình truyền hình "The Real Housewives", "Launch My Line". Ngay sau đó, các bộ váy của anh nhanh chóng xuất hiện trên thảm đỏ và tạp chí như Vogue Italy, Vanity Fair, New Beauty. Nhà thiết kế mở tiệm riêng từ năm 2008 ở bờ biển Huntington tại California (Mỹ).