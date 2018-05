Lê Thúy: 'Tôi áp lực chuyện sinh con'

Lê Thúy bị tụt váy khi catwalk / Lê Thúy: 'Đỗ Mạnh Cường quan trọng như chồng tôi'

Cuối tuần qua, vợ chồng người mẫu Lê Thúy khai trương tiệm làm đẹp - thành quả sau một thời gian tích cóp nhờ công việc người mẫu của cô. Lê Thúy chia sẻ: "Từ sau khi cưới, tôi bị áp lực chuyện sinh con bởi có quá nhiều người hỏi han. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng phụ thuộc vào chồng về kinh tế". Gần đây, người mẫu cũng bớt đi diễn, tập trung tăng cân theo lời khuyên của bác sĩ để chuẩn bị cho việc có bầu.

Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An. Ảnh: Huy Phạm.

Trong suốt sự kiện, chồng cô - Đỗ An - nhiệt tình phụ vợ tiếp khách. Lê Thúy cho biết anh luôn là điểm tựa tinh thần cho cô. Thấy Lê Thúy bị áp lực chuyện con cái, Đỗ An luôn an ủi, động viên để giúp tinh thần vợ lạc quan hơn. Mỗi lần thấy vợ chạnh lòng trước những lời hỏi han của mọi người, Đỗ An đều bảo: "Kệ đi em". "Lúc nào anh cũng sợ tôi buồn và luôn giữ thái độ vui vẻ để vợ bớt áp lực. Anh cũng động viên tôi cùng lên kế hoạch để có được nền tảng tài chính vững chắc rồi sau đó mới tính chuyện con cái", Lê Thúy chia sẻ.

Nhiều sao Việt như nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cùng diễn viên Diễm My, Thanh Thúy đến chia vui với Lê Thúy. Chồng Lê Thúy (áo trắng) giúp cô tiếp khách trong sự kiện. Ảnh: Huy Phạm.

Trong mắt Lê Thúy, Đỗ An vừa là chồng, vừa là bạn. Cô thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Sau ba năm kết hôn, vợ chồng Lê Thúy vẫn giữ được sự lãng mạn trong đời sống tình cảm. Cô tiết lộ rất hay giận dỗi chồng. "Mỗi lần như vậy, anh ấy lại nhảy múa quay cuồng trêu chọc tôi đến khi nào cười, hết giận mới thôi", Lê Thúy cười.

Người mẫu Lê Thúy sinh năm 1991 tại Quảng Bình, từng là vận động viên bóng chuyền. Cô trưởng thành từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 ở vị trí top 3. Sau chương trình, cô được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường dẫn dắt và trình diễn cho các bộ sưu tập của anh. Đầu năm 2015, Lê Thúy kết hôn với Khải An. Chồng cô sinh năm 1984, làm thiết kế mỹ thuật phim ảnh. Anh cũng có đam mê với ca hát và nghề mẫu. Đôi uyên ương quen nhau qua sự giới thiệu của ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên. Sau khi kết hôn, Lê Thúy tích cực tham gia các hoạt động thời trang và dự sự kiện.

* Lê Thúy: 'Đỗ Mạnh Cường quan trọng như chồng tôi'

Đỗ Mạnh Cường - Lê Thúy

Ý Ly