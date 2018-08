Lê Thanh Hòa thử nghiệm chất liệu nhựa trong

Thanh Hằng sẽ catwalk trên cầu cao hơn 1.400 m ở Đà Nẵng / Đạo diễn Long Kan tổ chức show thời trang trên núi / Giới trẻ Sài Gòn nói về trào lưu xách túi nylon giá chục triệu

Lê Thanh Hòa sẽ giới thiệu bộ sưu tập Green Code - Mật mã xanh tại show diễn A walk to the sky của đạo diễn Long Kan vào ngày 14/7. Anh vẫn sử dụng chất liệu đặc trưng trong thiết kế như lụa tơ tằm, taffta... Phong cách nữ tính, nhẹ nhàng tiếp tục được phát huy qua các phom dáng đầm chữ A, đầm mullet... với những đường xếp vải và bèo nhún. Bên cạnh đó, chất liệu nhựa trong suốt đang là mốt của thế giới được anh khai thác để tạo ra những chiếc nón, đôi giày đi kèm. Nhà thiết kế cho biết đây là điểm sáng tạo lớn nhất cho cuộc chơi với gam màu xanh.

Mũ và giày trong bộ sưu tập được nhà thiết kế tự sản xuất trên chất liệu nhựa trong.

"Xanh là gam màu luôn đem đến cảm giác dịu mát, xua tan đi cái nóng mùa hè. Nó cũng là gam màu của hy vọng... Bộ sưu tập mới của tôi mang hàm ý về sức sống, sự trẻ trung, nguồn năng lượng cần có để xua tan những khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống thường ngày", Lê Thanh Hòa nói. Người mẫu Thanh Hằng, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Hương Ly, Lê Thúy, Khả Trang, Đào Thị Hà.... sẽ trình diễn 30 thiết kế trong bộ sưu tập này.

Gam màu xanh và họa tiết cây lá là chi tiết chủ đạo.

A walk to the sky là chương trình mở đầu dự án Fashion Voyage do đạo diễn Long Kan khởi xướng, kết hợp cùng các nhà thiết kế nổi tiếng. Dự kiến chương trình diễn ra hai lần một năm. Thay vì dàn dựng sân khấu, show được tổ chức giữa không gian thiên nhiên. Phong cách này đang được Dior, Louis Vuitton... yêu thích. Show đầu tiên được làm ở Cầu Vàng (Đà Nẵng) với sự tham gia của 200 khách mời cùng hơn 50 hoa hậu, người đẹp như Kỳ Duyên, H’Hen Niê, Lan Khuê, Thuý Vân, Thuỳ Dung, Nguyễn Thị Loan, Midu, Quỳnh Anh Shyn, Trúc Diễm, Jolie Nguyễn, Tường Linh, Linh Nga, Trần Thu Hằng, Phương Trinh Jolie...

Vân An