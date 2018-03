Lan Khuê đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam

Lan Khuê dự thi Siêu mẫu Việt Nam / Lan Khuê, Minh Tú diễn catwalk sát ngày chung kết Siêu mẫu

Đêm chung kết xếp hạng Siêu mẫu Việt Nam 2013 diễn ra vào 21h15 ngày 20/10 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM.

Trải qua 5 phần thi trình diễn, Trần Ngọc Lan Khuê vượt qua 24 thí sinh nam và nữ của mùa giải năm nay để đoạt danh hiệu cao nhất. Với Cúp vàng Siêu mẫu Việt Nam, Lan Khuê nhận được phần thưởng 200 triệu đồng (trong đó 170 triệu đồng tiền mặt, còn lại là tặng phẩm).

Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 Lan Khuê.

Khi nghe tên mình được xướng danh, Lan Khuê tỏ ra xúc động. Cô rơm rớm nước mắt. Khi bước lên phía trước để nhận cúp cùng danh hiệu, người đẹp loạng choạng suýt ngã. Tuy vậy, chiến thắng này của cô không bất ngờ. Từ khi Lan Khuê đăng ký thi siêu mẫu, cô đã được xem là ứng viên sáng giá cho mùa giải năm nay. Nhiều người cũng dự đoán cô cầm chắc danh hiệu cao nhất.

Cũng như Phương Mai ở mùa giải trước, Lan Khuê có nhiều kinh nghiệm thi thố trên sàn catwalk và hoạt động trong giới người mẫu. Được biết đến như một gương mặt sáng giá của làng mẫu trong nước, Lan Khuê từng đoạt Giải triển vọng Siêu mẫu 2012, đại diện cho Việt Nam dự thi Siêu mẫu châu Á 2012 và lọt vào top 3. Cô cũng đại diện Việt Nam dự thi Người mẫu Thế giới 2012 tại Trung Quốc.

Về phía thí sinh nam, ban tổ chức và giám khảo thống nhất rằng, số lượng lẫn chất lượng của người mẫu nam năm nay không bằng mẫu nữ. Vì thế, chỉ có một giải bạc được trao cho Trần Minh Trung. Minh Trung là sinh viên Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP HCM. Anh cao 1,85 m, có nhiều kinh nghiệm catwalk và từng đoạt giải một cuộc thi thời trang. Hai giải bạc đồng hạng khác được dành cho các người mẫu nữ: Phan Hà Phương, Nguyễn Minh Tú - đều là những gương mặt quen thuộc của làng thời trang trong nước.

Lan Khuê vỡ òa khi nghe xướng danh đăng quang cuộc thi.

Giải ba - cúp đồng - được trao cho Võ Ngọc Cảnh, Tô Uyên Khánh Ngọc và Phạm Thị Thu Thủy. Võ Cảnh là cái tên khá quen với một số chương trình thời trang lớn trong nước. Không ít người đoán anh sẽ làm nên chuyện tại Siêu mẫu Việt Nam. Tuy vậy, kết quả không như mong đợi.

Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm nay diễn ra khá tẻ nhạt, không thu hút sự chú ý như mọi năm. Chiều 18/10, tại buổi họp báo công bố thông tin đêm thi chung kết, ban tổ chức cho biết, những bất ngờ và thú vị của cuộc thi sẽ diễn ra vào đêm 20/10. Tuy vậy, thực tế, những gì diễn ra trên sân khấu không bất ngờ cũng như không có gì mới mẻ.

Trần Minh Trung (thứ hai từ trái qua) đoạt giải bạc ở hạng mục dành cho nam.

Sân khấu đêm chung kết được thiết kế khá đơn giản với sàn catwalk hình chữ T cách điệu để người mẫu dễ tham gia 5 phần thi trình diễn. Điểm sáng của các phần thi trình diễn nằm ở phần thể hiện bộ sưu tập ứng dụng và ấn tượng của nhà thiết kế Công Trí. Hai phần này cho thấy ban tổ chức có sự đầu tư ý tưởng, dàn dựng sân khấu. Phần trình diễn trang phục thể thao diễn ra lộn xộn, thí sinh diễn tùy hứng, bố cục sân khấu rối rắm. Dù 25 thí sinh đều có những buổi tập luyện trước đó, trong đêm thi, không ít thí sinh nữ suýt ngã vì không làm chủ được bước catwalk.

Đảm nhận phần kết nối và dẫn dắt đêm chung kết là hai gương mặt quen thuộc với các cuộc thi sắc đẹp: Á hậu Hoàng My và MC Anh Quân. Hai MC nhiều lần vấp váp dù đã cầm kịch bản trên tay để đọc. Hoàng My có chất giọng lẫn lối dẫn quá khô cứng, thiếu hẳn nét duyên dáng. Đài từ và ngữ điệu của Hoàng My cũng bị nhận xét là "thảm họa" vì cô không chỉ vấp váp mà còn đọc kịch bản ngắc ngứ, không chút cảm xúc.

Đêm chung kết còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Hà Okio, cô bé dân ca Phương Mỹ Chi... Các màn văn nghệ được biểu diễn để dẫn dắt vào phần thi của thí sinh.

Các giải thưởng phụ: - Hình thể đẹp: Nguyễn Thế Anh và Trần Thùy Linh - Phong cách: Bùi Quang Tuấn và Lại Thị Thanh Hương - Tài năng: Bùi Thành Trung và Nguyễn Thị Lệ Quyên - Gương mặt trẻ triển vọng: Trần Mỹ Huyền và Nguyễn Thị Kim Nhung - Làn da đẹp: Nguyễn Thị My Lê - Gương mặt đẹp: Tạ Hoàng Diễm Hương - Khán giả bình chọn: Tô Uyên Khánh Ngọc.

Thất Sơn

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng